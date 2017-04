Ligue 1 : Le podium connu lors de la prochaine journée ?

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Et si tout se décidait lors de la prochaine journée de championnat ? Le haut du classement est occupé par Monaco Nice et Paris des mois et cela ne devrait pas changer d’ici la fin de saison. Sauf énorme surprise, la lutte pour le titre se jouera donc entre ces trois formations !

Le même trio de tête lors des 24 dernières journées de L1 !

Saviez-vous depuis quand Nice, Monaco et Paris sont les trois premiers de Ligue 1 ? Depuis le début d’octobre, le trio de tête est composé des mêmes équipes ! Lors de la 6ème journée déjà, Nice (14 points), le PSG (13) et Monaco (13) étaient déjà les trois premiers, mais c'est depuis la 8ème journée de Ligue 1 que le podium n'a plus changé et est toujours été composé de ces trois mêmes équipes. Nous étions alors le 2 octobre.

Il semblerait que cette saison un bon départ était essentiel pour prétendre au titre en Ligue 1. A titre de comparaison, lors de la huitième journée de la saison dernière, le PSG était déjà devant alors que Saint-Etienne et le Stade Rennais suivaient. Le podium final se composait en mai 2016 du club de la capitale, de l’OL et de l’ASM Monaco. Mais cette saison 2016-2017, les trois équipes de tête n’ont jamais baissé de rythme depuis l'automne et se dirigent vers un trio inchangé depuis octobre ! Seul l’ordre reste incertain…







Lyon ne peut compter que sur un miracle !

Le problème de l'OL est purement mathématique. Avec 16 points de retard, et avec 6 journées encore à jouer (et même 7 pour le PSG et Monaco qui ont un match en moins chacun) Lyon ne peut prendre que 18 points au maximum. Donc Nice n’a besoin que de 3 points pour assurer sa place parmi les trois premiers, il en faut deux aux Parisiens, alors que les Monégasques sont hors d'atteinte des Rhodaniens.

Par conséquent, un succès lors de la prochaine journée lors de la réception de Nancy, OU une défaite de l’Olympique Lyonnais contre Bastia confirmerait le podium à 5 journées de la fin ! Il faudrait donc un véritable miracle pour que Lyon accède au podium, en l’occurrence que l’OGC Nice ne prenne que 2 points d’ici la fin de la saison. En bas du classement le suspense est par contre beaucoup présent puisqu’entre Bastia, dernier avec 28 points et le LOSC, 13ème, il n’y a que 8 points d’écart.