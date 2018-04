Ligue 1 / PSG - Daniel Alves met les choses au clair : "Mon histoire avec le Barça est terminée"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Dani Alves dément un retour au Barça





Dani Alves met les choses au clair. Critiqué après son interview donnée dimanche soir à GloboTV, un média brésilien, où il avait affirmé qu’il serait prêt à retourner au FC Barcelone s’il en avait la possibilité, le défenseur du Paris Saint-Germain a fait savoir sa version des faits à travers un post Instagram, mardi.





"Moi de retour au Barça ? On se calme les gens, je sais que je vous manque, que c’est difficile de vivre sans le "Good Crazy", je sais que je manque aussi à AS, et Marca. Mais si notre histoire a été très belle et très longue, footballistiquement parlant, elle est terminée", a précisé le joueur du PSG.





"Je suis heureux au PSG"





"Quand je dis que le Barca est ma maison, que le Barca est dans mon cœur et que j'y retournerai demain, c'est juste une démonstration de l'amour que je porte à ce club. Notre chapitre fait désormais partie de l'histoire", a précisé le Brésilien. "Je suis heureux où je suis et j'y ai un grand défi avec les personnes qui croient comme moi en la possibilité de changer les choses. Et juste pour vous rappeler une chose : ‘Visca el Barça’ (allez le Barça)."





Lors de son entretien donné dimanche à Globo TV, le Brésilien avait affirmé ceci concernant le club catalan : "Le Barça, c'est ma maison. Impossible de dire que je n'y retournerais pas. Si le Barça m'appelle, j'y retourne demain."