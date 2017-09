Ligue 1 / PSG : Neymar a présenté ses excuses à Cavani et au groupe parisien (L’Equipe)

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Neymar met fin à l'affaire du penalty





L’affaire du penalty fait désormais partie du passé au Paris Saint-Germain. Selon les informations du quotidien L’Equipe, Neymar a présenté ses excuses à l’ensemble du groupe parisien pour son comportement après le succès face à l’Olympique Lyonnais dimanche dernier en championnat (2-0).





Le Brésilien, devenu cet été le joueur le plus cher de l’histoire, avait eu selon le quotidien français une discussion très musclée avec Edinson Cavani dans le vestiaire parisien à l’issue de la rencontre. Cette discussion avait constitué une conséquence directe de leur différent survenu à la 79e minute sur le penalty obtenu par Kylian Mbappé. Ce penalty avait mis les deux attaquants en opposition. Depuis, les deux hommes ont semble-t-il retrouvé des relations normales, Neymar s’étant même excusé auprès de l’ancien buteur du Napoli.





Le quotidien sportif raconte que l’ancien joueur du FC Barcelone a pris la parole devant tous ses coéquipiers, jeudi, pour faire amende honorable et expliquer pourquoi il avait eu une réaction aussi épidermique. Une réaction due à sa "soif de vaincre et de compétition" selon L’Equipe qui a également expliqué que la direction sportive du club de la capitale avait tout mis en œuvre entre dimanche et mercredi pour éviter une scission précoce au sein du vestiaire. Tout est bien qui finit bien.





















Emery : "Rien qui ne puisse rompre l'harmonie au sein du vestiaire"





Passé en conférence de presse, jeudi, Unai Emery avait désamorcé la bombe de la mauvaise ambiance quelques heures avant la sortie de l'information des excuses de Neymar.

"Neymar et Cavani sont deux joueurs très compétitifs qui veulent le meilleur pour l’équipe en tout premier lieu. Ils postulent également à des objectifs plus personnels. J’insiste sur le fait qu’il y a une bonne ambiance au sein du groupe", avait assuré le technicien.

"Après la rencontre (face à Lyon, ndlr) ils se sont retrouvés dans un état émotionnel assez fort. Il y a logiquement eu une conversation qu’on ne peut pas décrire comme une "discussion". Mais cela fait partie de la logique des choses après chaque rencontre. Et même si cette conversation doit aller dans une direction ou une autre. Mais il n'y a rien eu qui ne puisse rompre l’harmonie et la bonne ambiance qu’il y a dans l’équipe."





















