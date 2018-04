Ligue 1 : le PSG passé proche de la défaite au Parc

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

L'en Avant Guingamp a bien failli s'offrir le scalp du PSG après celui de Monaco il y a une semaine. Mais le club de la capitale, mené 2 à 0, a pu compter sur un doublé d'Edinson Cavani pour arracher le nul.





Guingamp a failli refaire le coup

Guingamp est une équipe qui sait se sublimer. Elle l'a prouvé lors de la précédente journée en faisant chuter Monaco. Et elle a remis ça ce dimanche en faisant vaciller le PSG au Parc des Princes pendant plus d'une heure, le temps que le néo Champion de France se mette en route. Blas (45e) puis Briand (68e) avaient mis l'En Avant sur de bons rails et l'équipe entraînée par Antoine Kombouaré, qui connaît bien le PSG, ont cru à l'exploit. Mais les Parisiens refusent toujours de perdre chez eux.



Cavani se réveille

Heureusement pour les Parisiens, il y aura toujours un Cavani qui ne lâche rien dans les parages. En effet, l'Uruguayen a sorti ses coéquipiers d'un mauvais pas alors qu'ils ne méritaient pas forcément d'obtenir un bon résultat au regard de la prestation d'ensemble. Cavani, donc, a d'abord réduit le score sur penalty après une faute de Briand sur Lo Celso (76e). Puis il a égalisé d'une tête plongeante sur un centre de Meunier (82e). Au passage, l'Uruguayen est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club en Ligue 1. Il a inscrit 115 réalisations depuis son arrivée dans l'élite.





Toujours invincible au Parc

"Nous ne sommes pas en vacances. Nous nous battons même si nous sommes déjà champions" a clamé Edinson Cavani au sortir du match. Il en a profité pour clamer son amour pour le PSG, où il compte rester la saison prochaine pour gagner d'autres titres. Guingamp, lui, pourra regretter, même s'il devient la première équipe à ramener un point du Parc des Princes cette saison. Un stade où le PSG est intraitable depuis plus de deux ans.