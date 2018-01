Ligue 1 / PSG - Retards de Cavani et Pastore : Antero Henrique va "régler la situation en interne"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

La déclaration d'Antero Henrique concernant le dossier Pastore / Cavani

"Suite aux nombreux commentaires concernant le retour en retard de deux de nos joueurs, je tiens à affirmer, en tant que Directeur Sportif du Paris Saint-Germain, que notre volonté a été et sera toujours de régler cette situation en interne, sans en étaler publiquement tous les détails."





"Dans ce contexte, je suis pleinement aux côtés de l’entraîneur pour toutes les décisions qui ont été et qui seront prises."





"Le Paris Saint-Germain est un club responsable et fermement attaché à ses valeurs. Aujourd’hui, nous sommes tous focalisés sur la préparation du match à Nantes, qui ouvre pour nous une phase retour très importante du Championnat de France, l’un de nos grands objectifs de la saison."

"Chaque membre du groupe sportif doit avoir en tête cette priorité absolue de préparer les matches avec le plus grand professionnalisme et de les gagner. Plus que jamais, tout notre travail, toute notre énergie doivent être focalisés sur le terrain."









Emery préfère se concentrer sur Nantes

Du côté d'Unai Emery, cette histoire n'est ni plus ni moins qu'une banale affaire de vie d'un groupe professionnel. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, vendredi, le technicien du Paris Saint-Germain a préféré se concentrer sur la préparation du match face à Nantes prévu dimanche soir à 21h00.

Les déclarations d'Unai Emery :

"Je suis content de mes joueurs. Le rôle que chacun joue dans ce groupe, c'est le rôle que chacun d'entre eux a mérité de gagner."





"C’est pour ça qu’on va continuer ensemble, avec le club aussi, la direction sportive, avec le staff, avec les joueurs."





"Après le match, le joueur sort pour parler avec les journalistes pour parler de l’actualité du moment, du match."





"Mais les joueurs parlent librement des choses qui se passent dans le groupe. C'est normal. Il faut continuer à travailler et à être positifs et à être ensemble."





Emery : "Le plus important ce sont les matches"





"Il a dit ce qu'il ressentait à ce moment-là. Nous discutions beaucoup avec la direction sportive et nous voulons maintenir la tranquillité à l'intérieur du groupe et à l'extérieur."

"En interne, on discute pour s’améliorer et pour avoir de la normalité. Pour moi et le groupe le plus important ce sont les matchs."

"Pour les deux joueurs qui arrivent en retard, c'est seulement 10% de ce qui se passe dans l'équipe. Le plus important c’est qu’ils récupèrent les jours d’entraînement qu’ils n’ont pas eu avec le groupe."