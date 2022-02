Ligue 1 : le PSG retrouve la tête

Grâce à sa victoire convaincante (4-1) face à Ajaccio dimanche, le club de la capitale récupère le fauteuil de leader, laissé une semaine à Montpellier. Les joueurs de Carlo Ancelotti espèrent désormais maintenir ce rang en Ligue 1.

Les Parisiens ne s'étaient pas attristés de la perte de la première place lors de la précédente journée. Bien leur en a pris puisqu'ils sont de nouveau en tête du championnat.



Retour en force pour Pastore



Le succès face aux Corses d'Olivier Pantoloni tient dans l'efficacité du quatuor offensif du PSG. Si la disposition tactique en arbre de Noël, chérie par Ancelotti, a perdu ses épines depuis quelques matches, Paris fit preuve d'une grande réussite. Symbole de cette force, Javier Pastore a retrouvé les faveurs du Parc des Princes grâce à un but et une passe décisive. Même constat pour Guillaume Hoarau auteur de son 4eme but en 3 matches.



Ancelotti a apprécié



Sans victoire lors des trois derniers matches du championnat (3 nuls), le PSG est parvenu à retrouver ses bonnes habitudes pour la plus grande satisfaction de son entraineur italien : « On a réalisé une belle performance, avec du beau jeu et une belle ambiance, c'est une belle soirée » assure l'ancien coach du Milan AC.



L'écart se creuse pour l'Europe



La victoire parisienne est bonifiée par les contre-performances de ses adversaires pour les places européennes. Les défaites de Lyon et Marseille, associés au nul de Lille, permettent au PSG de compter 12 points d'avance sur le quatrième à 12 journées de la fin. Les retrouvailles avec la Ligue des champions sont proches pour les supporters de la capitale.



Le PSG va donc pouvoir préparer sereinement son déplacement à Dijon lors de la prochaine journée de championnat.