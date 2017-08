Ligue 1 : PSG / Toulouse (6-2) - Pastore, Kurzawa et Neymar ont illuminé le Parc : Revivez leurs buts en images

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Large vainqueur de Toulouse (6-2), dimanche soir lors de la 3e journée de Ligue, le Paris Saint-Germain a vu sa victoire être magnifiée par les trois superbes buts marqués en fin de rencontre par Javier Pastore, Layvin Kurzawa et Neymar. Auteur d’une réalisation stratosphérique pour sa première au Parc des Princes, le Brésilien a mis le Parc à ses pieds.

Le but du 4-2 : Javier Pastore (82e)





Trouvé sur le côté gauche, près du poteau de corner, Neymar sert Di Maria qui lui passe dans le dos. Arrivé à la limite de l’entrée de la surface de réparation, l’Argentin voit Javier Pastore positionné aux 23 mètres, sans marquage.





Pastore contrôle du droit et se met directement en position de frappe. L’ancien de Palerme ajuste finalement une merveille de frappe enroulée dans le but d’Alban Laffont, complètement battu.



















Le but du 5-2 : Layvin Kurzawa (84e)





C’est probablement le plus beau but de la soirée en terme de conception pure. Préposé au corner sur le côté gauche, Neymar voit l’appel de Cavani au premier poteau.





L’Uruguayen embarque Issa Diop et laisse le champ libre à Layvin Kurzawa qui claque un ciseau acrobatique absolument merveilleux après réception d’un corner « laser » botté par Neymar, qui a visiblement brossé le ballon avec le cou-de-pied. Un geste absolument lunaire qui fera date. Vu la parfaite coordination de la séquence, tout porte à croire qu’elle a été répétée à l’entraînement.











Le but du 6-2 : Neymar (90e+2)









Décalé par Julian Draxler sur le côté droit, Daniel Alves trouve Neymar dans la surface de réparation. Ce dernier pivote et se retrouve face à Christopher Jullien et Alexis Blin.







Commence à un festival technicité absolument irréel : Neymar passe une première feinte pour élimine Jullien, avant de mettre le pied sur le cuir et tenter un râteau. Le ballon ricoche sur la jambe droite de Blin et revient dans les pieds du Brésilien qui parvient à claquer un grand pont sur Jullien.





Le show ne s’arrête pas là. Neymar fonce sur le cuir avant de profiter malgré lui de l’intervention de Jullien pour reprendre le contrôle du cuir dos au but. Un coup de semelle sur le ballon, puis une roulette exécutée à la perfection pour éliminer Issa Diop. Un dernier pivot et le Brésilien trompe Laffont avec une frappe à ras de terre du pied gauche. Un but absolument improbable mais cette grande première valait bien cela.





















