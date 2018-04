Ligue 1 / PSG : Unai Emery va quitter Paris à la fin de la saison (Officiel)

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

EMERY ET LE PSG SE DISENT AU REVOIR

Unai Emery ne sera plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Passé en conférence de presse, vendredi, en début d'après-midi, le technicien basque a officialisé son départ du club de la capitale à la fin de la saison. après deux années passées aux commandes de l'équipe première.

"Nous avons eu une réunion avec le président et Antero Henrique et nous avons décidé de ne pas continuer ensemble la saison prochaine. J'ai ensuite communiqué aux joueurs mon départ", a précisé Emery en conférence de presse. "Je remercie le Président Nasser Al-Khelaïfi, le directeur sportif Antero Henrique, les supporters et tous les joueurs pour ces deux saisons."

Emery est ensuite revenu sur les conditions de son départ à venir. "Nous avons eu une réunion d'une heure. Nous avons parlé de ça entre trois amis qui ont vécu beaucoup de choses ensemble. Je pars avec le respect et après une réunion d'une heure entre amis. C’est le meilleur pour tout le monde. Je veux partir d’ici avec cet esprit, une bonne relation avec toutes les personnes, le respect et l’honnêteté. On a parlé de beaucoup de choses durant cette réunion. Il faut être fort en France, je crois en ce projet."

"Je crois en ce projet"

Arrivé à l'été 2016, Emery aura commandé la destinée du PSG durant deux saisons après son passage à succès au Séville FC où il avait remporté trois Ligue Europa de rang (2014, 2015 et 2016). Recruté pour faire passer un cap en Ligue des champions, il n'aura pas réussi à passer le cap des huitièmes de finale, tombant à chaque fois sur des os nommés FC Barcelone et Real Madrid. "On a perdu contre le Real mais le Real c'est la meilleure équipe d'Europe", a-t-il précisé à ce sujet, avant d'ajouter un message d'optimiste.

Déjà titré champion de France depuis le 15 avril dernier et le carton infligé à l'AS Monaco au Parc des Princes (7-1), son premier titre de champion tout court depuis ses débuts comme entraîneur à Almeria en 2006, et vainqueur de la Coupe de la Ligue cette saison, l'entraîneur espagnol a vécu une saison pleine sur le plan national.

Avant de quitter ses fonctions le 30 juin prochain, l'ancien entraîneur de Valence a un dernier défi devant lui : conquérir une deuxième Coupe de France avec son groupe. Paris, qui partira favori lors de la finale prévue le mardi 8 mai prochain au Stade de France (21h05) face aux Herbiers, un pensionnaire de National 1, passera ensuite à autre chose. Le temps passe si vite.

















