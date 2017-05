Ligue 1 : Le record battu par les meilleurs buteurs de Ligue 1

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

De nombreux buteurs se sont signalés cette année, à l'image d'Edinson Cavani réalisant sa meilleure saison avec 35 buts inscrits. En plus de l'Uruguayen, Mario Balotelli, Kylian Mbappé, Alexandre Lacazette, Radamel Falcao et Bafétimbi Gomis ont aussi été époustouflants cette saison. Si ces six buteurs ont su porter leurs équipes respectives, parfois même aussi sur la scène européenne, 4 d'entre eux ont battu un record vieux de plus de 30 ans !





4 buteurs au dessus de 20 buts, une première depuis 1983 !

Cavani a réalisé la meilleure saison de sa carrière avec 35 buts inscrits. Replacé dans l'axe de l'attaque parisienne, l'ancien joueur de Naples a enfin montré tout son potentiel. Impressionnant sur le front de l'attaque, il fait presque aussi bien cette saison que sur les deux précédentes (18 buts en 2015 et 19 en 2016). Derrière lui, Alexandre Lacazette réalise aussi son meilleur total avec 28 réalisations. Il atteint d'ailleurs la barrière des 100 buts inscrits en Ligue 1. Sans la grande saison de Cavani, le nombre de buts marqués par le Lyonnais aurait dû lui permettre de terminer meilleur buteur du championnat.

Falcao et Gomis ont aussi passé la barre des 20 buts inscrits, ce qui constitue un record pour le championnat français. C'est la première fois depuis la saison 1982-1983 que 4 joueurs marquent plus de 20 fois sur un seul exercice ! Si l'on y ajoute les 15 buts de Balotelli, de Thauvin et de Mbappé, on réalise que cette saison était clairement placée sous le signe de l'offensive.











Des numéros 9 au rendez-vous pour la première fois depuis longtemps

Sur les cinq dernières saisons, jamais les buteurs n'ont été autant en réussite. Si l'an dernier Zlatan est parvenu à marquer 38 fois, en général le meilleur buteur tourne autour de 30 buts ou moins. En 2015, Alexandre Lacazette avait trouvé le chemin des filets à 27 occasions, ce qui faisait de lui le meilleur réalisateur de L1, devant Gignac (21), et les Parisiens Ibrahimovic (19) et Cavani (18). En 2014, le géant suédois s'était illustré grâce à ses 26 buts, soit 10 de plus que son dauphin Gignac.

En 2013, Zlatan était aussi meilleur buteur avec 30 buts, devant Aubameyang (19). A noter qu'en 2012, les trois meilleurs buteurs étaient dans l'ordre Giroud (21 buts), Nene (21) et Hazard (20), avec donc deux milieux offensifs dans le trio de tête. Cette saison montre donc un tout autre niveau, où les avant-centres ont répondu présents. Avec l'éclosion de Mbappé et la volonté de Monaco de conserver Falcao, la saison prochaine pourrait être du même acabit que cet exercice, et laisser la part belle aux numéros 9. En tout cas, ces attaquants nous ont régalé cette année, et on espère la même réussite pour eux la saison prochaine, après des congés bien mérités.











