Ligue 1 : Rennes triomphe de l'Olympique de Marseille au Vélodrome (3-1)

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

En clôture de la cinquième journée de Ligue 1, l'OM s'est lourdement incliné à domicile face à Rennes : 3-1.



Le départ canon de Rennes

Il ne fallait pas arriver en retard au Stade Vélodrome ! Dès la deuxième minute de jeu, le Stade Rennais ouvrait le score sur une sublime Madjer de Wahbi Khazri, qui effectuait ses premiers pas avec son nouveau club. Totalement amorphes, les Marseillais encaissaient un deuxième but dès la dixième minute de jeu à la suite d'une superbe frappe lointaine de Benjamin Bourigeaud.



Inutile de préciser que le Vélodrome grondait quand les deux équipes sont rentrées aux vestiaires à la pause. Les supporters de l'OM ont déployé une banderole afin de manifester leur mécontentement. On pouvait lire : "Président, finies les promesses mensongères et les explications douteuses, place aux résultats concrets !"



Rennes enfonce l'OM

Après la pause, Rennes continuait de plus belle. C'est d'abord Khazri, décidément intenable, qui se jouait de Rami mais voyait sa frappe repoussée par le poteau (51e). Ce n'était que partie remise pour le 3-0 qui arrivait finalement à vingt minutes de la fin : Gnagnon reprenait victorieusement un coup franc de Bourigeaud. Et comme si cela ne suffisait pas au malheur des Marseillais, Abdennour se blessait sur l'action du 3-0 et cédait sa place à Rolando. Pour sa première avec l'OM, l'international tunisien a vécu une soirée compliquée…

En fin de rencontre, l'OM sauvait l'honneur grâce à une frappe croisée de Morgan Sanson sur une passe de Dimitri Payet (87e). Et le score aurait être pu encore plus sévère pour l'OM si Mubele n'avait pas raté un penalty dans les arrêts de jeu.



L'OM 10e, Rennes sort de la zone rouge

Défait 6-1 par l'OM avant la trêve internationale, l'OM est à la peine en ce début de championnat et ne pointe qu'à la dixième place avec sept points. Quant à Rennes, il remporte sa première victoire de la saison et en profite pour sortir de la zone rouge (14e avec 5 points).



Composition des équipes

Marseille : Mandanda – Evra, Abdennour (Rolando, 72e), Rami, Sakai (Sarr, 38e) – Sanson, Sertic, Lopez (Zambo Anguissa, 58e) – Payet, Germain, Thauvin. Entraîneur : Garcia.



Rennes : Koubek – Baal, Gnagnon, Nyamsi, Traoré – André (Léa-Siliki, 87e), Prcic – Mubele, Bourigeaud – Sarr, Khazri (Mouassa, 60e). Entraîneur : Gourcuff.