Ligue 1 / Ronaldo évoque le départ de Neymar au PSG : "Sportivement, il a fait un pas en arrière"

Par Alexandre COIQUIL

Ronaldo sur le départ de Neymar au PSG : "C'est un défi"

Nous n'en avons pas fini avec Ronaldo. Dans la longue interview accordée à son compatriote Zico, où il avait déjà évoqué ses débuts comme gardien de but, l'ancien attaquant de l'Inter et du Real Madrid a critiqué, avant de nuancer ses propos, le choix de Neymar de rejoindre le Paris Saint-Germain l'été dernier et de quitter le FC Barcelone et la Liga.

"Il est maintenant au PSG. Mais sportivement sa décision est un pas en arrière", a soutenu Ronaldo, avant de mettre du beurre dans ses épinards. "Mais ce sont des défis que chacun peut se lancer. A mon époque, je jouais au FC Barcelone et je suis parti à l'Inter, à une époque où le championnat italien était beaucoup plus compétitif."

Ronaldo adoube Gabriel Jesus

Le double vainqueur de la Coupe du monde a également donné son avis sur un autre de ses compatriotes, Gabriel Jesus, l'attaquant de Manchester City, qu'il estime beaucoup et dont il a salué la force psychologique. "Il est préparé pour supporter la pression. C'est un gamin extrêmement talentueux. Il est discipliné et totalement dévoué", a indiqué le Brésilien.

"Je me retrouve en lui sur plusieurs aspects, dans son envie de gagner, sa disponibilité sur le terrain, ses mouvements. Cela faisait un moment que l'équipe du Brésil avait besoin d'un N.9", a-t-il ajouté. "Adriano a occupé cette place beaucoup trop peu de temps. Il avait le potentiel pour en sélection beaucoup plus longtemps."

"Gabriel est en train de faire les choses très bien (...) On va le soutenir le plus possible car la Coupe du monde arrive et on aura besoin de ses buts."









