Ligue 1 : Saint-Etienne monte sur le podium, Caen freiné et Lille ne gagne toujours pas

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Saint-Etienne n'en finit plus d'étonner dans cette Ligue 1 au sein de laquelle Lille ne gagne plus.











Caen-Angers : 0-2

Caen est l'une des excellentes surprises de cette saison en Ligue 1. Sixième au coup d'envoi, le club a néanmoins chuté à domicile face au SCO d'Angers, manquant l'occasion de signer une troisième victoire de rang et de conforter sa très belle entame. Séduisants, les Angevins ont forcé la décision en deuxième période grâce à des buts de Toko Ekambi (49e) et Fulgini (59e).





Lille-Troyes : 2-2

Marcelo Bielsa n'a toujours pas trouvé la formule. Pourtant, ses hommes ont bel et bien mené 2 buts à 1. Sauf qu'un penalty transformé par Niene a permis à l'ESTAC d'égaliser dans les dernières secondes et de ramener un point du Stade Pierre-Mauroy. Auparavant, Araujo (12e) puis Mendes (74e) avaient permis au LOSC de croire à la victoire après l'ouverture du score de Darbion (4e). Lille n'a plus gagné depuis la première journée…





Toulouse-Amiens : 1-0

Toulouse tient enfin son bol d'air frais. Les hommes de Pascal Dupraz restaient sur quatre matches sans victoire mais la réception d'Amiens leur a permis de mettre fin à cette disette grâce au seul but de Delort (40e).





Saint-Etienne-Metz : 3-1

Les Verts d'Oscar Garcia se sont offerts le luxe de monter provisoirement sur le podium à la faveur d'une victoire obtenue au terme d'un scénario complétement fou face à Metz. Mené au score dès la 20e minute à cause d'un but de Diagne, Saint-Etienne a renversé la vapeur dans le dernier quart d'heure, d'abord par Pajot (74e) puis grâce à un but contre son camp de Cafu (85e). Maiga s'est chargé de plier l'affaire dans la foulée.





Guingamp-Rennes : 2-0

Guingamp a un peu plus enfoncé Rennes dans une crise sportive. Diallo (58e) et Briand (89e) ont été les bourreaux des troupes de Christian Gourcuff ce samedi soir. Au classement, Rennes pointe à la quinzième place.





Bordeaux-Nantes : le 15/10 à 15h





Montpellier-Nice : le 15/10 à 17h





Strasbourg-Marseille : le 15/10 à 21h