Ligue 1 : le stade de la Licorne d'Amiens à nouveau opérationnel

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Les choses vont pouvoir reprendre leur cours normal à Amiens. Le promu attendait la décision de la Ligue de football professionnel (LFP) concernant l'habilitation de son stade à accueillir des rencontres. La Ligue s'est exprimée ce mercredi 15 novembre : c'est officiel, le Amiens SC peut de nouveau jouer au stade de la Licorne.





Travaux terminés, feu vert de tout le monde



Le 30 septembre dernier, un grave incident avait émaillé le match entre le promu et Lille, pour le compte de la 8e journée du championnat de France. Les visiteurs venaient d'ouvrir le score et leurs supporters fêtaient le but quand une barrière de sécurité s'est effondrée, entraînant dans sa chute une trentaine de personnes, jetées au sol au bord du terrain. Le match fut arrêté. A l'arrivée, 29 personnes ont été blessées, sans séquelle grave.



Depuis la chute de cette barrière, le stade de la Licorne ne pouvait plus accueillir de rencontre. Il a dû faire l'objet de travaux. Dans son communiqué, la LFP indique que la Commission de Sécurité de la Préfecture de la Somme a émis un avis favorable à propos du stade et qu'en conséquence, elle autorise à nouveau les joueurs de Christophe Pélissier à jouer leurs rencontres à domicile dans leur jardin habituel.





Le match à rejouer contre Lille aura bien lieu à la Licorne



Au total, Amiens n'aura donc joué qu'un seul match "à domicile" loin du stade de la Licorne. C'était le 21 octobre dernier contre Bordeaux. Les Amiénois avaient accueilli et battu les Girondins au Havre, au stade Océane. Vendredi 17 novembre, pour la reprise de la Ligue 1 après la trêve internationale, le promu pourra donc jouer à la Licorne contre Monaco. Idem pour la rencontre à rejouer de la 8e journée contre Lille : les retrouvailles auront lieu lundi 20 novembre à 19h au même endroit où le premier match s'était tenu.