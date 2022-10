Ligue 1 : Les stats de la première moitié de saison

La première partie du Championnat s'est achevée ce mercredi soir avec la 19e journée. L'occasion de revenir sur cinq statistiques marquantes depuis le début de saison.

58. Lors des 19 premières journées du Championnat, le PSG a inscrit un nombre record de 58 buts, porté par la MCN ( Mbappé 8 buts, Cavani 19 buts et Neymar 11). C'est vingt buts de plus que le PSG 2016-2017 à pareille époque. Deux "pions" de plus que Monaco qui avait marqué 56 buts au bout de 19 journées la saison dernière. A contrario, cette année, Caen est l'équipe qui a le plus de mal à faire trembler les filets adverses (seulement douze buts inscrits).

3. Seulement trois joueurs de champ ont disputé la totalité des 19 rencontres de Championnat. Il s'agit de trois défenseurs : le Monégasque Kamil Glik, le Guingampais Christophe Kerbrat et le Bordelais Jérémy Toulalan. 19 matches disputés dans leur intégralité.

64. Sans surprise, le Paris Saint-Germain est l'équipe du Championnat qui a le plus gros pourcentage de possession du ballon sur les 19 premières journées, avec 64%. Suivent derrière, l'OM, Nice et Lille avec 56%, devant Monaco et Lyon (53%). A l'inverse, Troyes est le club de Ligue 1 qui est le plus privé du ballon avec seulement 42% de possession. Guingamp est partageur (50%).

1-0. De la 1ère à la 19e journée, 252 matches se sont joués. Quel fut le score le plus fréquent ? Ce n'est pas forcément très réjouissant, mais il s'agit du 1-0 pour l'équipe qui a reçu (23 matches se sont soldés sur ce petit score, soit 12.1% des rencontres). Suit le 1-1 (20 matches). A noter que quatre matches ont offert des 0-5, dont trois victoires lyonnaises à l'extérieur (à Troyes, Saint-Etienne et Nice).

70. Quel est le joueur de notre Championnat à avoir frappé lé plus de fois au but ? Cavani, le meilleur buteur (19 buts en 19 journées) ? Et bien non. El Matador est devancé par... Florian Thauvin. Le Marseillais a réalisé 70 tirs (pour 25 cadrés). C'est un de plus que l'Uruguayen (69 pour 37 cadrés). Suivent le Niçois Alassane Pléa (57), Neymar (56) ou encore Mariano Diaz (55 tirs).