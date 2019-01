Ligue 1 : Strasbourg, l’équipe en forme du moment

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

S’il a fallu attendre les ultimes moments de la rencontre pour que les hommes de Thierry Laurey ne prennent l’avantage sur les Girondins (1-0), l’essentiel a été fait avec l’obtention des trois points. Les partenaires de Kenny Lala vivent un début d’année 2019 remarquable.





Deuxième meilleure attaque derrière le PSG

Avec 5 revers depuis le début de la saison, soit autant que Lille et Saint-Etienne, les Strasbourgeois constituent la belle surprise du championnat. Pour preuve Lebo Mothiba (8 buts) et Adrien Thomasson (5 buts) mènent la deuxième meilleure attaque de Ligue 1 derrière le PSG.

Avec un match de plus que Lyon (35 buts cette saison) qu’ils ont éliminé en Coupe de la Ligue, les hommes de Thierry Lauret ont déjà marqué 38 buts en 22 rencontres, soit presque autant que l’an passé où ils avaient inscrit 44 buts en 38 matches. Ils avaient cumulé 38 points, total sur le point d’être atteint cette saison où les Alsaciens comptent déjà 35 unités.









La bonne surprise Kenny Lala

Contre Bordeaux, c’est le défenseur Kenny Lala qui a débloqué la situation en toute fin de rencontre. L’ancien Lensois réalise sa meilleure saison avec 4 buts inscrits, après ses réalisations contre Amiens, Marseille et Paris. Mais au delà de ses qualités insoupçonnées de finisseur, c’est par son altruisme que le latéral se distingue.

Après 22 journées, il a déjà délivré 7 passes décisives, ce qui fait de lui le meilleur passeur de Ligue 1 à égalité avec Nicolas Pépé et Angel Di Maria, le plaçant ainsi devant Neymar et Memphis Depay. Opta signale même qu’il faut remonter à la saison 2013/2014 et Serge Aurier pour voir un défenseur aussi décisif cette saison.