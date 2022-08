Ligue 1 : Toulouse s’offre Monaco, Nice enchaîne face à Lyon

Rapidement menés au score face à Monaco, les Toulousains ont renversé la vapeur pour signer un 4 sur 4 à domicile. L’OGC Nice, lui, continue de régner sur la Ligue 1 avec une septième victoire en neuf journée.

Nice a plus que jamais conforté sa place de leader en battant Lyon à domicile (2-0). Quelques minutes auparavant, son dauphin Monaco subissait la loi de Toulouse (3-1), intraitable à la maison cette saison.

Le Gym reste leader de @Ligue1 en accentuant son avance sur @AS_Monaco. Que c#39;est bon !!!#OGCNOL pic.twitter.com/wpj203t4FH dash; OGC Nice (@ogcnice) 14 octobre 2016

Balotelli manque un penalty

Après la pause, le Gym s’est contenté de gérer son avance, un peu trop d’ailleurs au goût de Lucien Favre. Si bien qu’il a fallu attendre la 76e minute et un but de Seri pour voir l’OGC se mettre définitivement à l’abri. Quelques minutes après, Mario Balotelli avait la balle du 3-0 au bout du pied mais il a mal tiré le penalty qu’il avait lui-même provoqué. L’Italien avait pourtant toujours trouvé le chemin des filets à l’Allianz Riviera. Il en repartira avec un carton jaune un peu bête, une constance depuis son arrivée en Ligue 1, mais la satisfaction de voir son équipe en tête du classement avec quatre points d'avance. Du côté des Lyonnais, c’est une quatrième défaite en neuf journée. Les voilà relégués à dix longueurs de la première place.

Le TéFéCé enchaîne

Monaco a entamé un sacré sprint avec trois rencontres en une semaine, dont une en Ligue des Champions. À Toulouse, après une trêve internationale qui rouille certains joueurs, les Monégasques ont bien démarré grâce à une tête de Valère Germain (3e), auteur de deux buts sur ses deux dernières sorties. Mais Toulouse a eu la bonne idée d'y croire jusqu'au bout et d'être généreux dans ses efforts, surtout dans le pressing haut pour déstabiliser l'adversaire. En deuxième mi-temps, Monaco a commencé à baisser de pied et les hommes de Pascal Dupraz, qu'on imagine très motivant à la mi-temps, ont égalisé sur une merveilleuse inspiration de Trejo : coup du sombrero puis but après une remise de Braithwaite (65e). A 1-1, le TéFéCé n'a pas arrêté de jouer et l'attaquant chevelu, très actif vendredi soir, s'est offert un doublé pour assurer les trois points (84e, 87e). Provisoirement installé sur la troisième marche du podium, Toulouse a remporté ses quatre matches à domicile cette saison en Ligue 1 et s'est offert les scalps du PSG et de Monaco.