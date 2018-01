Ligue 1 : Avec un Cavani record, Paris dompte Montpellier

Par Christopher LE CAËR | Ecrit pour TF1 |

Voilà une bien jolie après-midi pour Paris. Un succès probant (4-0), un record de buts battu par Edinson Cavani, une histoire d’amour retrouvée entre Neymar et le public du Parc. Bref, samedi tous les voyants ont été au vert pour les hommes de la capitale qui se sont imposés pour la 12e fois de rang dans leur jardin (record du club égalé).

Cavani dans l’histoire du PSG

Le PSG a remis de l’ordre. Après le revers à Lyon (2-1) dimanche dernier, les Parisiens ont retrouvé de leur superbe pour s’imposer face à Montpellier, tout en maîtrise. Paris n’a pas tremblé et a régalé ses supporters avec quatre buts inscrits. Attendu depuis plusieurs semaines, le 157e but de Cavani sous les couleurs parisiennes est enfin arrivé. A la 12e minute de jeu, le Parc a frissonné, puis explosé quand l’Uruguayen, muet devant le but ces derniers temps, a repris victorieusement du pied gauche un centre de Rabiot. Délivré, El Matador s’est alors empressé de célébrer son but avec le public, en jetant notamment son maillot dans la tribune Auteuil. A 17h13 ce samedi 27 janvier 2018, le record de Zlatan est tombé.









Neymar réussit son retour

L’équipe d’Unai Emery s’est ensuite logiquement détachée. D’abord sur penalty, lorsque Pedro Mendes a commis une main dans la surface suite à une frappe de Draxler. Neymar s’est chargé de la sentence, les sifflets du Parc en moins cette fois-ci (40e). Le Brésilien, absent lors des deux derniers matches (face à Lyon et Guingamp en Coupe de France) pour une gêne à la cuisse, a réussi son retour et signé un doublé, sur un service de Cavani (82e). Auparavant, Ángel Di María avait inscrit le troisième but d’une frappe croisée (70e).

Coup d’arrêt pour Montpellier

Le MHSC, 7e au coup d'envoi (à trois points de la 5e place détenue par Nantes), n’a jamais été en mesure de rivaliser, comme la plupart des équipes se déplaçant dans la capitale. Après avoir accroché tous les « gros » du Championnat (Paris à l’aller, Lyon, Marseille et Monaco), Montpellier n’a rien pu faire samedi. Cette fois-ci, la marche était trop haute pour la meilleure défense du Championnat, qui était privée de ses deux latéraux titulaires habituellement, Roussillon et Aguilar.





Avec ce 19e succès en Championnat, le PSG compte provisoirement onze points d’avance sur son dauphin, l’Olympique Lyonnais, qui se déplace à Bordeaux dimanche (17h), et douze sur Marseille (3e), qui recevra Monaco (21h) en clôture de la 23e journée.









Cavani, félicité par Neymar et Lo Celso après son but, celui du record