Ligue 1 : Une victoire mais une inquiétude pour Paris

Par Julien Kobana

Défaits à Lyon puis en difficulté en Coupe contre Vilefranche, Paris a su rebondir en gagnant contre Bordeaux grâce à un but d’Edinson Cavani. Ce dernier est cependant sorti sur blessure.

Les semaines se suivent et se ressemblent pour le Paris Saint-Germain. Alors que les derniers matches n’ont pas rassuré sur le niveau de jeu des Parisiens, c’est une nouvelle blessure dans les rangs des Champions de France qui inquiète avec la sortie d’Edinson Cavani à la pause.





Retour de Marco Verratti, sortie d’Edinson Cavani

Blessé lors du succès parisien 9-0 contre Guingamp, l’Italien Marco Verratti a fait son retour dans le onze de départ de Thomas Tuchel, jouant quasiment une heure de jeu, ce qui constitue une excellente nouvelle pour le club de la capitale à quelques jours de leur rencontre en Ligue des Champions contre Manchester United.

Si le PSG s’est imposé 1-0 contre Bordeaux sur un but sur pénalty d’Edinson Cavani, le buteur uruguayen est cependant également une source d’inquiétude pour les Champions de France. Le numéro 9 parisien, sorti peu avant la mi-temps à cause d’une douleur à la cuisse, a été remplacé par Kylian Mbappé au retour des vestiaires.













Incertitude en prévision de la Ligue des Champions

Auteur de 7 buts depuis janvier en ligue 1, le buteur sud-américain est l’atout offensif principal des Parisiens. Mais avec cette sortie prématurée, les regards se tournent vers Manchester et la Ligue des Champions. Déjà privés de Neymar, les Parisiens pourraient aussi perdre Edinson Cavani, qui rattrape Kylian Mbappé au classement des buteurs avec son 17ème but en championnat, le champion du monde le devançant d’une réalisation.

En anticipant un éventuel forfait du numéro 9 en Ligue des Champions, Paris pourrait commencer la rencontre avec un trio offensif composé de Kylian Mbappé, Angel Di Maria et Julian Draxler, ce qui laisserait au le milieu de terrain Marquinhos, Paredes et Verratti. Mais il faudra attendre des nouvelles des examens que va passer Edinson Cavani pour savoir s’il peut tenir sa place dans 3 jours contre Manchester United.