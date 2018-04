Ligue 1: Les Verts ne s'arrêtent plus, Lille se saborde

Par François TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Saint-Etienne et Lille, trajectoires opposées. Les Stéphanois, le vent en poupe, ont remporté trois points qu'ils ne méritaient pas quand les Lillois, si fébriles, ont laissé filer une victoire qui leur tendait les bras.





Debuchy transcende les Verts





A ce rythme, l'AS Saint-Etienne va finir par damer le pion à tout le monde. Enfin à tous ceux engagés dans la seconde compétition de cette Ligue 1, la course à la cinquième place. Huitième ce soir à un point de l'Europe, les Verts ont avec eux la réussite (1 seul tir cadré) et un Mathieu Debuchy qui vit une seconde jeunesse. C'est lui qui inscrira le but décisif, le quatrième de sa saison, à la 82e minute (0-1).









Lille tombe de haut





Pour Lille, tout va de travers. Auteurs d'une prestation pleine pendant 90 minutes face à Guingamp récompensée par deux buts signés Pépé (55e) et Araujo (58e), les Nordistes ont laissé filer de façon assez incompréhensible cet avantage dans les ultimes instants de la partie (Alonso, csc, à la 90e, Briand, à la 93e, 2-2). Le troisième but breton n'était d'ailleurs pas loin. Les voilà toujours dix-neuvième à un point de Toulouse, premier relégable et privé de match ce soir (match reporté). Pour le Losc, la course au maintien sera pénible jusqu'au bout.









Rennes et Nantes patinent





Dans les autres rencontres de la soirée, Rennes (5e, 47 points), battu à domicile par la lanterne rouge messine (1-2, doublé de Roux), et Nantes (9e, 45 points), accroché par Dijon à la Beaujoire (1-1), ont fait la mauvaise opération dans la course à l'Europe alors que Montpellier (7e, 46e) ne joue que demain (reçoit Bordeaux à 15h). Les Nantais, avec une seul succès lors des dix dernières journées, sont bons derniers de la phase retour.





















Lyon - Amiens: 3-0









Caen - Toulouse (reporté)









Nantes - Dijon: 1-1









Lille - Guingamp: 2-0









Rennes - Metz: 1-2









Strasbourg - Saint-Etienne: 0-1