Ligue 1 : avec la victoire de l’OM et le nul de Bordeaux, la course européenne est plus que jamais serrée

L’Olympique de Marseille a fait la bonne opération de la trente-cinquième journée de Ligue 1 à la faveur de sa large victoire sur la pelouse de Caen (5-1). Car, quelques heures après, Bordeaux a quitté la pelouse de Dijon avec le point du match nul , celui qui sépare les deux formations au classement et à la course pour la cinquième place.





Le triplé de Thauvin

Trop souvent sur courant alternatif cette saison, l’Olympique de Marseille avait à coeur de se relancer correctement dans la course à la cinquième place, synonyme de qualification pour la Ligue Europa. Trop souvent frustrés loin de l’Orange Vélodrome et après trois 0-0 de suite à l’extérieur, les Marseillais ont écœuré les Caennais sur leur pelouse. Très portés sur l’attaque, les hommes de Rudi Garcia menaient déjà 2-0 après cinq minutes de jeu avec les réalisations signées Florian Thauvin (2e) et Maxime Lopez (5e). On a alors vite compris que la rencontre allait être ouverte et la réduction du score de Santini (9e) préfigurait une orgie de buts. Elle a bel et bien eu lieu mais à l’avantage uniquement de l’OM, porté par un Thauvin auteur d’un triplé (63e, 89e) et un doublé de Lopez (27e). Caen, qui a manqué d’efficacité, est 18e de Ligue 1.



Bordeaux cale à Dijon

Alors qu’ils restaient sur trois victoires de rang en Ligue 1, les Bordelais avaient l’occasion de reprendre ses trois points d’avance sur Marseille sur la pelouse de Dijon, un adversaire qui lutte pour le maintien. Au terme d’un match sans but, les deux équipes se sont donc séparées en partageant les points. Un résultat qui n’arrange finalement personne puisqu’il les freine dans leur course respective. Les Girondins avaient très bien débuté la rencontre et aurait dû bénéficier d’un penalty en seconde période au moment où Lotiès a fauché Ounas dans la surface. De son côté, Dijon a joué crânement sa chance par séquences et, à l’arrivée, ce point pris lui permet de sortir de la zone rouge au détriment de… Caen.



L’OM et Bordeaux ne se quittent plus

Bordeaux ? 56 points. Marseille ? 55 points. À trois journées de la fin du championnat, les deux rivaux en lutte pour la cinquième place se rendent coup pour coup et bien malin celui qui saura pronostiquer lequel des deux sera le plus malheureux au terme de la saison, d’autant qu’il y aura un choc entre les deux lors de la 37e journée, au Stade Matmut Atlantique. Bordeaux devra également se déplacer à Saint-Etienne et à Lorient tandis que Marseille recevra Nice et Bastia. Vous l’aurez compris : à la lecture du calendrier, il est bien difficile de dégager un favori entre les deux.