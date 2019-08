Ligue 1 - Villas-Boas : "L'OM n'a pas d'argent"

LIGUE 1 - Passé en conférence de presse, dimanche, André Villas-Boas, l'entraîneur de l'OM, a expliqué que Marseille n'avait pas d'argent pour se renforcer en cette fin de mercato.

Sur le mercato

"On n'a pas d'argent. C'est ce qui m'a été transmis. Pour acheter, on doit vendre. On a déjà vendu, c'est une situation très difficile."

"On ne cherchera jamais d'excuses. Mais là il n'y a pas de recrues, pas d'option, pas d'argent."

Sur d'éventuels contacts pour un retour de Franck Ribéry

"Ribéry ? On n'en a pas parlé, je ne sais pas s'il était intéressé, on n'en a pas parlé."

Sur la situation de Luiz Gustavo

"C'est arrivé souvent avec d'autres joueurs que Luiz. Il n'y a rien de nouveau. Quand tu commences la saison et qu'il reste ce type de doutes."

"Luiz est très bon et très pro, ça ne va pas l'affecter pour le match. On compte sur lui."