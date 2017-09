Ligue des champions : Les 5 faits marquants de la soirée de mercredi

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Les huit derniers matches de la deuxième journée de la Ligue des Champions nous ont offert du spectacle et des buts sur l’ensemble des pelouses. Il n’y a pas eu de surprises lors de ces oppositions, mais plusieurs joueurs se sont illustrés. Retour sur les évènements survenus lors de ces rencontres :





Cavani, serial buteur

En inscrivant le deuxième but contre le Bayern Munich, Edinson Cavani a réalisé une performance rare. Il a ainsi marqué lors de ses six derniers matches en Ligue des Champions. Avec lui ils sont 4 à avoir réalisé cette prouesse : Ruud Van Nistelrooy, Marouane Chamakh, Burak Yilmaz et Cristiano Ronaldo. L’attaquant du PSG a l’occasion de poursuivre cette série lors de la rencontre contre les Belges d’Anderlecht.





Le premier but de Qarabag en Ligue des Champions

L’AS Rome a dû batailler pour venir à bout de Qarabag mercredi en fin d’après-midi. Corrigé 6-0 lors de la première journée à Chelsea, le club azerbaïdjanais a affiché une bien meilleure prestation, revenant au score après les premiers buts romains de Manolas et Dzeko dans le premier quart d'heure. Cette réalisation du Brésilien Pedro Henrique est d’ailleurs historique. L’ancien joueur du Stade Rennais a inscrit le premier but de l’histoire du club en Ligue des Champions.









Higuain, de remplaçant à sauveur de la Juventus

Massimiliano Allegri avait réservé une petite surprise pour son onze de départ. L’Argentin Gonzalo Higuain n’était pas titulaire et prenait place sur le banc pour le match de la Juventus contre l’Olympiakos. L’ancien madrilène a remplacé Cuadrado à l’heure de jeu pour venir inscrire le premier but de la rencontre seulement 9 minutes après son entrée en jeu. Au final les derniers finalistes de l’épreuve l’emportent 2-0 avec une seconde réalisation de Mandzukic.









Michy Batshuayi presque aussi bon en 1 mois que sur toute l’année dernière

Le Belge recruté il y a un peu plus d’un an à l’Olympique de Marseille n’était pas sûr de son temps de jeu cette saison avec l’incertitude autour de Diego Costa et la venue d’Alvaro Morata. Buteur décisif hier, Batshuayi pourrait avoir un rôle plus important cette année sous les ordres d’Antonio Conte. Il a donc offert les 3 points de la victoire à Chelsea contre l’Atletico Madrid et il en est déjà à 5 buts en 7 rencontres toutes compétitions confondues, alors que l’an dernier il avait trouvé le chemin des filets 9 fois sur l’ensemble de la saison.





Griezmann, le talisman malheureux

Lors de cette même rencontre, l’Atletico Madrid a cru pouvoir tenir les 3 points de la victoire grâce à l’ouverture du score d’Antoinre Griezmann sur pénalty peu avant la pause. Mais Morata puis Batshuayi donc ont inversé la tendance pour les Blues de Chelsea. Cependant il s’agissait du premier but des Colchoneros dans leur nouveau stade à l’Estadio Metroplitano en Ligue des Champions. Il est donc l’œuvre du Français qui était aussi le dernier buteur de l’Atletico Madrid au Calderon dans cette même compétition.