Ligue des champions - Atlético / AS Roma (2-0) - Griezmann claque un ciseau époustouflant et retrouve le sourire : son but en image (VIDEO)

Revivez en vidéo, l'extraordinaire but marqué par Antoine Griezmann face à l'AS Rome, mercredi soir, lors de la 5e journée de la Ligue des champions.

Griezmann claque un ciseau et garde l'Atlético en vie

Antoine Griezmann est toujours là. Pointé du doigt à Madrid pour son début de saison inégal, l'international français a retrouvé le chemin du but mercredi face à l'AS Roma (2-0).

Alors tenu en échec par le club italien, l'Atlético a été délivré par son buteur français, auteur d'un but exceptionnel grâce à un ciseau marqué à la 69e minute.

Kevin Gameiro a lui assuré la victoire aux Madrilènes avec un but inscrit à la 85e minute. L'Atlético devra s'imposer à Stamford Bridge, face à Chelsea, lors de la dernière journée et espérer que la Roma ne batte pas Qarabag à l'Olimpico en même temps.





Le chiffre : Griezmann, roi du Metropolitano

Le Français a inscrit son 4e but de la saison face à la Roma. C'est son tout premier marqué depuis le 27 septembre dernier face à Chelsea (1-2).

Ces quatre buts ont tous été marqué dans la nouvelle antre du club madrilène, le Wanda Metropolitano : deux en Liga face à Malaga et Séville et deux en C1 face à Chelsea et la Roma.





Simeone : "Antoine est un joueur différent"

"Je pense qu’il a débuté la soirée avec quelque chose de très important, le soutien des supporters. Avant qu’on ne sorte sur la pelouse, ils supportaient l’équipe, Griezmann, Torres, l’entraîneur… Cela ait six années que cette équipe se bat avec beaucoup de fierté et avec beaucoup de persévérance pour gagner et accomplir de grandes choses.

Et à partir de là, la bonne énergie a fait son effet. Nous nous sommes retrouvés nous-mêmes, on a réussi à gagner 3 mètres sur le terrain. Et pour vous répondre (il s’adresse à un journaliste, ndlr), Antoine est un joueur différent. Ce soir, il a de nouveau sorti un grand match."