Ligue des champions: Bayern Munich-Real Madrid et Liverpool-Roma en demi-finales

Par Francois TOUMINET

Le tirage au sort des demi-finales de la C1 a eu lieu à Nyon ce vendredi 13 avril. Le Real Madrid de Zinédine Zidane affrontera le Bayern Munich, tandis que Liverpool jouera contre l'AS Rome. Les matches allers ont lieu les 24 et 25 avril, tandis que les retours sont prévus pour le 1er et le 2 mai.

Prévues les mardi 24 et mercredi 25 avril prochains, les demi-finales proposent des duels excitants. Le Real Madrid, en quête de remporter une troisième coupe aux grandes oreilles consécutive, affrontera le Bayern de Ribéry. L'autre demi opposera les outsiders et héros des quart de finales, Liverpool à l'AS Roma.

Le Bayern aura sa revanche



Après le PSG, après la Juventus Turin, le Real Madrid s'apprête à disputer une nouvelle rencontre XXL en demi-finale puisque son adversaire ne sera nul autre que le Bayern Munich. Un défi de taille pour le club madrilène en quête d'un triplé historique dans la compétition qui pourra compter sur sa star Ronaldo, 15 buts en C1 cette saison. L’ogre bavarois aura, lui, une belle revanche à prendre après leur élimination en quart de finale la saison passée (1-2, 4-2). Sans oublier la gifle reçue par le Bayern version Guardiola (0-1, 0-4) en demi-finale de l’édition 2013/2014. Pour Emilio Butragueno, directeur des relations extérieures du Real Madrid, le défi des hommes de Zidane est à la hauteur du prestige de son futur adversaire: "C'est une très belle équipe, avec des joueurs très expérimentés. Ces deux rencontres seront très belles pour les supporters et très difficiles pour nous. On a remporté deux C1 d'affilée, réussir à aller en finale une troisième fois doit nous motiver énormément. Nos joueurs sont en train de réaliser quelque chose de magnifique, cette régularité montre que ce sont de grands compétiteurs. C'est un grand défi, on est face à une équipe championne mais nos joueurs feront tout ce qui est en leur pouvoir pour gagner."



Un invité surprise en final



L'autre demi-finale comblera les plus nostalgiques. La main d’Andrei Shevchenko nous a en effet offert un duel entre les Reds de Liverpool et les Giallorossi de Rome. La manche aller se jouera à Anfield pour ce qui sera le remake de la finale de 1984 à l’issue de laquelle le club de la Mersey s’était imposé aux tirs au but (1-1, 4 tab 2). Ce sera aussi l'occasion pour Mohamed Salah, l'attaquant en forme de Liverpool, de retrouver le club dans lequel il s'est fait un nom en Europe. La Roma s'est d'ailleurs laissé à un clin d'oeil amical à destination de l'Egyptien sur le compte twitter du club.