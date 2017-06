Ligue des champions: Benzema, Varane et Zidane dans la légende du football français

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

En remportant la Ligue des champions face à la Juventus (4-1), le Real Madrid est entré dans l'histoire de la compétition, et ses Français aussi. Karim Benzema et Raphaël Varane rejoignent Raymond Kopa et ses trois sacres. Zinedine Zidane, lui, fait encore mieux.

Avec un club comme le Real Madrid, emmené par un extraterrestre du nom de Cristiano Ronaldo, les records s'accumulent très vite. Et ce n'est pas la prouesse réalisée samedi 3 juin à Cardiff qui changera ça. Au pays de Galles, les Madrilènes ont conquis la 12e Ligue des champions de leur histoire en dominant la Juventus en finale (4-1). Un événement pour le club comme pour ses joueurs et son entraîneur.

Benzema et Varane égalent Kopa

Depuis 58 ans et la victoire du Real Madrid contre Reims (2-0) le 3 juin 1959, on attendait de voir un joueur français égaler les trois triomphes de Raymond Kopa. Didier Deschamps est celui qui s'en est le plus rapproché avec deux sacres (Marseille 1993 et Juventus 1996) et trois défaites en finale (Juventus 1997, 1998 et Valence 2001, ainsi que Monaco 2004 en tant qu'entraîneur). Marcel Desailly (victoires avec Marseille 1993 et Milan 1994, finaliste avec Milan 1995) n'était pas loin non plus.

Mais finalement, personne n'a réussi à égaler Kopa jusqu'à ce 3 juin 2017. Désormais, l'ancien Madrilène, disparu en mars dernier, est rejoint au panthéon du foot français par Karim Benzema et Raphaël Varane, lauréats en 2014, 2016 et 2017. Le défenseur conserve toujours le titre de plus jeune joueur français titré : il avait 21 ans et 29 jours lors du sacre de 2014, alors que Nicolas Anelka avait 21 ans et 71 jours lors de la victoire du Real en 2000.

Zidane, le plus grand Français de la Ligue des champions

Zinedine Zidane, lui, attend toujours un successeur : il reste le dernier Français à avoir marqué en finale de la Ligue des champions, en 2002 contre le Bayer Leverkusen (2-1). Mais, à y regarder de plus près, l'entraîneur du Real Madrid s'installe seul en tête des Français vainqueurs en C1. En tant que joueur, il n'a soulevé la coupe aux grandes oreilles qu'une fois, en 2002 donc.

Mais en cumulant son palmarès de technicien, "Zizou" compte quatre titres : celui de 2002 en tant que joueur, celui de 2014 alors qu'il était l'adjoint de Carlo Ancelotti, et ceux de 2016 et 2017 dans la peau d'entraîneur. Depuis 1964 et 1965 et Helenio Herrera avec l'Inter Milan, aucun Français n'avait conquis la C1 en tant qu'entraîneur. Désormais, il y a Zidane. Et à vrai dire, il y a Zidane, alias Monsieur Miracle avec ses quatre Ligues des champions, et il y a les autres. Tout ça, bien sûr, en attendant la prochaine campagne européenne... On a hâte !