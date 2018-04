Ligue des Champions : Buffon a-t-il tiré sa révérence sur son carton rouge ?

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Au terme du match contre le Real, le carton rouge de Gianluigi Buffon semblait avoir affecté supporters et joueurs des deux camps, d’autant plus qu’il pourrait s’agir de son dernier match européen.

A l’heure actuelle, il n’est pas indiqué que Gianluigi Buffon ait joué son dernier match européen ce mercredi soir contre le Real Madrid. Mais à 40 ans, le portier italien n’est pas sûr de retrouver la Ligue des Champions l’an prochain, et son expulsion dans les derniers instants du match pourrait être sa dernière apparition lors d’un match en Coupe d'Europe.





Premier carton rouge en 117 matches européens

De l’avis de tous, Gianluigi Buffon est un grand monsieur du football. Après la défaite 0-3 de la Juventus au match aller, le gardien de la Juventus avait souligné avec une grande classe qui le caractérise la supériorité du Real Madrid et de Cristiano Ronaldo. Au match retour, il a été intraitable dans les buts piémontais et il a démontré pour les rares qui doutaient de son talent pourquoi il était encore incontestable à son âge dans les buts de la Vecchia Signora.

Que ce soit Bale, Isco ou Ronaldo, personne n’est parvenu dans le jeu à tromper la vigilance de l’un des meilleurs gardiens de l'histoire. Mais exclu en toute fin de rencontre, c’est malheureusement cette image d’un capitaine énervé et qui a perdu ses nerfs qui a marqué les esprits. Quelque chose d’inhabituel chez lui qui a écopé de son premier carton rouge sur la scène européenne pour sa 117ème apparition (avec seulement 2 cartons jaunes).













L’hommage de Zidane et Ronaldo

Après la rencontre, Zinédine Zidane qui a été son adversaire à de nombreuses reprises quand il jouait pour la Juventus, le Real ou l’équipe de France lui a rendu un bel hommage « Buffon ne méritait pas ça du tout. Ça n’enlèvera pas pas ce qu’il est ou ce qu’il a été, c’est ce que je lui ai dit, parce que je l’ai vu à la fin du match pour lui dire que c’était un joueur énorme. Il faut qu’il pense surtout à ce qu’il a fait dans a carrière. C’est dommage de terminer de cette façon en Ligue des Champions. »





En zone mixte, Gianluigi Buffon a pourtant affirmé qu’il n’était pas certain que ce quart de finale retour soit son derner match européen « On verra c’est très probable » déclarait-il au micro de nos confrères de BeIn Sport. Mais il a néanmoins reçu un soutien de son bourreau des matches aller et retour. Cristiano Ronaldo s’est en effet arrêté en zone mixte pour réconforter l’Italien alors interviewé par la presse. Un beau geste de respect que méritait bien l’une des légendes du football.