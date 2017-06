Ligue des Champions : Buffon et le club des maudits…

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Maître incontesté sur la scène nationale, la Juve a une nouvelle fois échoué dans sa conquête de titre européen. Défait il y a deux ans par le FC Barcelone en finale de la Ligue des Champions, c’est contre un autre club espagnol que la Vieille Dame s’est cette fois inclinée. Pour Gianluigi Buffon, c’est le rêve d’une C1 qui s’envole à nouveau. Mais tout comme lui il y a de nombreux grands joueurs qui n’ont jamais remporté la plus prestigieuse des coupes d’Europe.





Depuis 1990, 8 Ballon d’Or sans Ligue des Champions

A vrai dire, certains grands noms du football ont couru très longtemps derrière ce trophée sans jamais pouvoir l’obtenir. En regardant la liste des lauréats au Ballon d’Or, on constate même que de nombreux vainqueurs du trophée sont passés à côté de cette récompense collective : c’est le cas pour l’Allemand Lothar Matthaus (deux fois finalistes en C1), Jean-Pierre Papin (lui aussi deux fois finalistes), l’Italien Roberto Baggio, le Libérien George Weah, l’Anglais Michael Owen, le Tchèque Pavel Nedved (suspendu pour la finale perdue de la Juve en 2003), l’Italien Fabio Cannavaro, et le Brésilien Ronaldo.

Tous ces joueurs au palmarès incroyable et au talent incontestable ont échoué comme Buffon dans leur quête de la Ligue des Champions, mais la liste ne s’arrête pas là.









Zlatan, Trezeguet, Maradona… eux aussi sans la coupe aux Grandes Oreilles

S’il fallait trouver un malchanceux parmi les grands joueurs qui n’ont jamais remporté la Ligue des Champions ce serait le Suédois Zlatan Ibrahimovic. Passé par des grands clubs, comme l’Ajax, la Juventus, l’Inter, le Barça, le Milan, le PSG, « Ibra » n’est jamais parvenu à gagner cette compétition. Pire lorsqu’il quitte l’Inter en 2009, le club remporte la C1 l’année suivante. Idem en 2010 après son départ du Barça.





Côté français, les Champions du monde et d’Europe avec les Bleus David Trezeguet, Lilian Thuram, Youri Djorkaeff Patrick Vieira et Laurent Blanc n’ont pas rejoint leurs coéquipiers de l’époque comme Thierry Henry, Bixente Lizarazu, Zinédine Zidane ou Didier Deschamps en tant que vainqueurs de la C1. Eric Cantona n’a pas non plus pu remporter l’épreuve au cours de sa magnifique carrière.





On peut également citer les noms de Diego Maradona, qui avec le maillot de Naples ou celui de Barcelone n’a jamais remporté la Coupe des Club des Champions comme elle était appelée à l’époque. Pareil pour Romario finaliste avec les Blaugranas en 1994, mais battu par le Milan de Marcel Desailly (4-0). A ces joueurs il est possible de rajouter d’autres noms comme les néerlandais Ruud Van Nistelrooy et Dennis Bergkamp, l'Allemand Michael Ballack ou encore le récent retraité l'Italien Franscesco Totti.