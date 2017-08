Ligue des champions - Chapeaux, équipes qualifiées, horaires, calendrier : tout ce qu'il faut savoir sur le tirage au sort de la C1

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

L'horaire du tirage au sort :

- Le tirage au sort aura lieu jeudi 24 août 2017 à 18h00 au Forum Grimaldi de Monaco.

Les chapeaux et les équipes qualifiées

Chapeau 1

Real Madrid (ESP, Tenant du titre) - Coefficient UEFA : 176,999

FC Bayern Munich (ALL) : 154,899

Juventus FC (ITA, finaliste 2016/2017) : 140,666

SL Benfica (POR) : 111,866

Chelsea FC (ANG) : 106,192

FC Shakhtar Donetsk (UKR) : 87,526

AS Monaco (FRA) : 62,333

Spartak Moscou (RUS) : 18,606



Chapeau 2

FC Barcelone (ESP) : 151,999

Atlético de Madrid (ESP) : 142,999

Paris Saint-Germain (FRA) : 126,333

Borussia Dortmund (ALL) : 124,899

Sevilla FC (ESP) : 112.999

Manchester City (ANG) : 100,192

FC Porto (POR) : 98,866

Manchester United FC (ANG) : 95,192



Chapeau 3



Tottenham Hotspur (ANG) : 77,192

Napoli SSC (ITA) : 88,666

FC Bâle (SUI) : 74,415

Olympiacos CFP (GRE) : 64,580

Anderlecht RSC (BEL) : 58,840

Liverpool FC (ANG) : 56,142

AS Roma (ITA) : 53,666

Beşiktaş Istanbul : (TUR) 45,840



Chapeau 4



Celtic FC (ECO) : 42,785

CSKA Moscow (RUS) : 39,606

Sporting CP (POR) : 36,866

APOEL Nicosie (CHY) : 26,210

Feyenoord Rotterdam (PBS) : 23,212

Maribor (SLO) : 21,125

Qarabağ (AZE) : 18,050

RB Leipzig (ALL) : 15,899







Le calendrier de la Ligue des champions

Phase de groupes

12-13 septembre : 1re journée

26-27 septembre : 2e journée

17-18 octobre : 3e journée

31 octobre / 1er novembre : 4e journée

21-22 novembre : 5e journée

5-6 décembre : 6e journée



11 décembre : Tirage au sort des huitièmes de finale



13-14 février et 20-21 février 2018 : Huitième de finale aller

6-7 mars et 13-14 mars 2018 : Huitième de finale retour



16 mars 2018 : Tirage au sort des quarts de finale



3-4 avril 2018 : Quarts de finale aller

10-11 avril 2018 : Quarts de finale retour



13 avril 2018 : Tirage au sort des demi-finales et de la finale



24-25 avril 2018 : Demi-finales aller

01-02 mai 2018 : Demi-finales retour



26 mai 2018 : Finale (NSK Olimpiyski, Kiev)





Les résultats des barrages

Sévilla FC - İstanbul Başakşehir : 2-2 (4-3)

OGC Nice - Napoli : 0-2 (0-4)

Rijeka - Olympiakos CFP : 0-1 (1-3)

Maribor - Hapoel Beer-Sheva : 1-0 (2-2)

Astana - Celtic Glasgow : 4-3 (4-8)

Slavia Prague - APOEL Nicosie : 0-0 (0-2)

FC Copenhague - Qarabag : 2-1 (2-2)

FC Steaua Bucarest - Sporting CP : 1-5 (1-5)

Liverpool FC - Hoffenheim : 4-2 (6-3)

CSKA Moscou - Young Boys Berne : 2-0 (3-0)