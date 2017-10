Ligue des Champions : Chelsea, la vie sans N’Golo Kanté

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Chelsea a l’occasion de frapper un grand coup ce mercredi contre l’AS Rome. Mais les Blues devront faire sans N’Golo Kanté blessé à la cuisse gauche. Et cela change beaucoup pour les Londoniens.

Sauf miracle, le milieu de terrain français devrait être absent des pelouses pour quelques semaines au moins. Il devrait manquer la double confrontation contre l’AS Rome. Au grand désarroi d’Antonio Conte qui a vu que sans N'Golo Kanté la qualité de jeu de son équipe baisse sensiblement.





Sans lui Chelsea perd contre le dernier

Pièce maitresse des Champions d’Angleterre, N’Golo Kanté n’a pas manqué beaucoup de rencontres l’an dernier et il a participé grandement au succès de Chelsea en Premier League en 2016/2017. Le début de cette saison est plus délicat pour les Blues, qui pointent déjà à 9 points de City.

La période ne risque pas de s’arranger avec l’absence de l’international français. Cela s’est par ailleurs déjà ressenti avec la défaite des joueurs de Conte contre Crystal Palace lors de la journée précédente, alors que les coéquipiers de Cabaye étaient bon derniers et n’avaient pas encore marqué le moindre but ! Difficile alors de croire en une coïncidence entre cette défaite et l’absence de Kanté.









« Perdre Kanté c’est compliqué »

L’entraîneur italien était d’ailleurs assez désemparé suite à la victoire de Crystal Palace en conférence d’après-match. Ayant organisé son milieu de terrain autour de l’ancien joueur de Leicester, toute sa tactique s’en retrouve fragilisée « Perdre un joueur comme Kanté c’est compliqué. Il couvre tellement de terrain. Je dois trouver des solutions, prendre tout en considération. Si vous voulez gagner, il faut trouver un équilibre. Ce qui est certain, c’est que notre équilibre est précaire. »

Leader de son groupe avec 6 points, les Blues peuvent mettre la Roma à 5 unités en cas de victoire. Sans Kanté, Antonio Conte devrait titulariser l’ancien Monégasque Tiémoué Bakayoko, qui a été le seul buteur de Chelsea en championnat le week-end dernier. Il devrait être associé à Fabregas avec comme objectif de faire oublier l’absence du meilleur joueur de Premier League de l’an passé.













Archive: l'interview de N'Golo Kanté sur le plaisir qu'il prend à Chelsea :