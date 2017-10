Ligue des Champions : les chiffres clés de Manchester City – Naples

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Le spectacle devrait être garanti ce mardi soir entre Manchester City et Naples. Deux des meilleures équipes en ce début de saison s’affrontent, et tout le monde attend un maximum de jeu et de buts.

C’est probablement l’une des affiches les plus alléchantes de cette troisième journée de Ligue des Champions. Les Citizens reçoivent Naples dans le choc au sommet de ce groupe F. Si les Italiens ont mal débuté leur parcours européen avec une défaite contre le Shaktar (2-1), ils se sont repris en dominant Feyenoord (3-0).

Côté britannique, les hommes de Pep Guardiola sont sur un nuage avec 6 points pris sur 6 possibles en venant à bout des Néerlandais de Rotterdam (0-4) avant de battre l’équipe de Donetsk (2-0). Retour en chiffres sur ce match ces deux formations :





0

Voilà le nombre de défaites pour les deux équipes dans leurs championnats respectifs. En huit journées de Serie A, Naples a remporté toutes ses rencontres, venant par exemple à bout des deux clubs de Rome (0-1 contre l’AS Roma et 1-4 contre la Lazio). Les Italiens n’ont connu qu’un seul revers cette saison donc, c’était lors de la première journée de C1. Rappelons aussi leur succès contre l’OGC Nice en barrages de la Ligue des Champions.

Pour le sans faute c’est du côté de City qu’il faut aller. Ils n’ont perdu aucun match depuis le début de la saison, ne partageant les points qu’à une seule reprise en Premier League lors de la réception d’Everton (1-1). En C1, Kévin de Bruyne et ses coéquipiers ont donc deux succès en autant de rencontres, et depuis le 26 août dernier, chaque match rime avec victoire.









1

Ce match de Ligue des Champion va opposer les deux premiers de Serie A et de Premier League. Les deux formations sont donc les leaders invaincus de leurs championnats, Naples compte deux points d’avance sur l’Inter alors que Manchester City possède la même avance sur Manchester United.









35-34

Voici les nombres de buts marqués par les deux formations depuis le début de la saison toutes compétitions confondues ! L’avantage est pour le Citizens qui ont trouvé le chemin des filets 35 fois en seulement 10 matches ! Ils ont été bien aidés par des gros scores comme contre Stoke ce week-end (7-2) contre Crystal Palace (5-0) face à Watford (0-6), Liverpool (5-0) ou donc Feyenoord (0-4)

Côté italien, la formation de Maurizio Sarri a déjà joué 12 matches, en comptant les barrages de la C1. Leur plus gros score a été contre Benevento (6-0), mais depuis le début de saison, il n’y a a eu que deux rencontres où les attaquants napolitains n’ont marqué qu’une fois en 90 minutes : lors du revers contre le Shaktar (2-1) et pour le succès contre l’AS Roma (0-1), sinon il y a à chaque reprise un minimum de deux buts pour Naples.













5-4

Avant cette rencontre, savez-vous quel est le meilleur buteur des deux équipes en C1 ? On vous laisse quelques secondes… Bravo à ceux qui auront trouvé ! Il s’agit de Stones, le défenseur de City auteur d’un doublé contre Feyenoord ! Tous les autres buteurs n’ont marqué qu’une fois. Les Anglais ont 5 buteurs (Stones, Aguero, De Bruyne, Gabriel Jesus, et Sterling) alors que côté Napoli, 4 joueurs ont ouvert leurs compteurs but (Milik, Mertens, Insigne, et Callejon).









20-17

Voilà le nombre de buts marqués à domicile par Manchester City depuis le début de saison contre les réalisations de Naples à l’extérieur. L’avantage est pour les Anglais à double sens : d’une part, ils ont marqué chez eux plus de buts que Naples n’en a inscrit hors de ses bases, et d’autre part, il ne leur a fallu que 5 matches pour y parvenir, alors que les 17 réalisations napolitaines l’ont été en 7 parties.