Ligue des champions : Cristiano et ses chiffres extraordinaires en C1

Par Julien Kobana

Le choc du groupe G entre le Real Madrid et Tottenham était l'occasion de voir le duel à distance entre Harry Kane et Cristiano Ronaldo. L'Anglais est à l'origine de l'ouverture bien involontaire de Varane contre son camp, alors que CR7 a égalisé avant la pause sur pénalty. Preuve une nouvelle fois que la Ligue des Champions est la compétition préférée du Portugais.





12 buts sur ses 15 derniers tirs cadrés !

Alors qu’en Liga, le numéro 7 madrilène n’a ouvert son compteur but qu’en octobre, en Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo n’en finit plus de marquer. Si mardi soir il est tombé sur un Hugo Lloris une nouvelle fois en grande forme, l’attaquant du Real a tout de même trompé la vigilance du gardien international français sur un pénalty en toute fin de première période.

En seconde période malgré quelques tentatives dangereuses, le portier des Spurs a gagné ses duels contre le Portugais. Mais Opta révèle une statistique incroyable au sujet de l’ancien Mancunien : sur ses 15 dernières tentatives cadrées Ronaldo a inscrit 12 buts en Ligue des Champions (si l’on s’arrête à son but contre Tottenham et que l’on ne prend pas en compte ses frappes cadrées après la pause).





15 buts sur ses 8 derniers matches en C1 !

S’il fallait encore une preuve que Ronaldo est très à l’aise en Ligue des Champions, voici une autre statistique hallucinante sur les performances du Portugais. Sur ses 8 derniers matches en Ligue des Champions, il a trouvé le chemin des filets à 15 reprises !

Il en est déjà à 5 buts sur les 3 dernières rencontres du Real Madrid et entre les quarts de finale de l’an dernier et la finale contre la Juventus, CR7 avait marqué 10 fois en 5 parties (5 buts contre le Bayern, 3 face à l’Atletico et 2 en finale). Au final on n’en oublierait presque qu’il est le recordman des buts en C1 avec 110 réalisations.