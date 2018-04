Ligue des champions : la réussite de Ronaldo face aux équipes allemandes

Par Farid Sarr | Ecrit pour TF1 |

Il est vrai, rares sont les équipes qui lui résistent, toutefois Cristiano Ronaldo semble apprécier particulièrement les équipes allemandes. Le Portugais affiche des statistiques tout simplement hors normes face aux formations évoluant en Bundesliga. La star madrilène a trouvé le chemin des filets à 26 reprises en 22 matches entre 2012 et 2017. Le Bayern Munich, adversaire du soir des Madrilènes a déjà concédé 9 buts face au Portugais en seulement six rencontres. Les Bavarois sont prévenus, pour réaliser une belle performance face aux hommes de Zidane, la défense devra tenir le coup. Une évidence au regard de la forme actuelle du numéro 7 madrilène, ce dernier caracole en tête du classement des buteurs de la Ligue des champions avec pas moins de 15 réalisations en 10 matches.

Bayern Munich - Real Madrid, avantage historique aux Madrilènes

La demi-finale entre le champion d'Allemagne et le vainqueur de la précédente Ligue des champions a des allures de finale. C'est une rencontre qui met aux prises deux formations annoncées parmi les grandes favorites depuis le début de la compétition. Le spectacle devrait être au rendez-vous si l'on se refère aux chiffres. Cette affiche promet d'être prolifique en buts, (17 lors des six dernières confrontations). Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers font office de favoris naturels, au regard des précédentes affiches. Le Bayern Munich n'a tout simplement jamais battu le Real au cours des cinq dernières saisons. Le bilan comptable est donc très nettement favorable aux Madrilènes avec 5 victoires et 1 nul.

Sources : Marca, Mundo Deportivo