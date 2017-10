Ligue des Champions : De Gea invincible à Old Trafford

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Avec trois succès en autant de rencontres, Manchester United se rapproche à grands pas d'une qualification pour les huitièmes de finale. La réception de Benfica pourrait assurer aux Mancuniens l'une des deux premières places du groupe, et aussi poursuivre la belle série des Red Devils à domicile...





Aucun but encaissé à Old Trafford par De Gea cette saison !

Le bon début de saison des hommes de José Mourinho s'explique aussi par la réussite de MU à domicile : en 7 rencontres jouées à Old Trafford, United s'est imposé 7 fois avec 22 buts marqués. Mais c'est un autre chiffre qui attire l'attention. En cumulant les matches de Ligue des Champions et de Premier League, Manchester n'a pas pris le moindre but à domicile !

De Gea a en effet réussi la performance de garder ses cages inviolées à Old Trafford. Mais à y regarder de plus près, on constate quand même un but pris par les Vainqueurs de Ligue Europa 2016/2017 : pour le premier tour de la Cup, MU a battu Burton, club de Championship sur le score de 4-1, mais c'est Romero qui était alors titulaire dans les buts.









MU, invaincu à Old Trafford en coupe d’Europe depuis 2013

Benfica aura fort à faire à Old Trafford. D’une part, y marquer un but relève du miracle en ce début de saison. Lors du match aller, les Portugais s’étaient déjà inclinés 0-1 à domicile, et avaient pu noter la solidité défensive de Manchester United. Mais même s’ils parvenaient à inscrire un but à De Gea, prendre les 3 points serait un authentique exploit.

En Coupe d’Europe, il faut remonter à la saison 2012-2013 pour voir Manchester United s’incliner à Old Trafford. A l’époque, c’est le Real Madrid qui avait battu les Red Devils en huitième de finale retour. Cristiano Ronaldo et Modric avaient été les buteurs Merengue. Depuis près de 5 ans, aucune formation n’a donc battu United chez lui. Et en 2017, aucune formation n’a marqué un but dans le jeu à la formation de Mourinho à Old Trafford. Benfica sait donc ce qui l’attend ce mardi…