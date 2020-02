Ligue des champions - Di Maria : "Le PSG peut éliminer le Barça"

Dans un entretien donné au quotidien Marca, vendredi, Angel Di Maria a révélé que le PSG avait toutes ses chances de battre le FC Barcelone en huitième de finale de la Ligue des champions et qu'il aimerait bien retrouver le Real Madrid en finale.

Sur l’objectif Ligue des champions du PSG





"Quand je suis arrivé à Paris, j’avais dit que l’objectif était de la gagner. Mais qu’il faudrait prendre étape après étape et que cette victoire pourrait mettre du temps à arriver. Il faut des années de travail pour progresser et faire les choses bien. Le plus important est d’avoir un groupe qui n’est pas bouleversé où les choses ne bougent pas trop. De grands joueurs sont partis (Zlatan Ibrahimovic et David Luiz, ndlr), mais la base du groupe est restée la même et de nouveaux joueurs sont arrivés."







Sur les chances du PSG face au FC Barcelone et une possible finale face au Real Madrid