Ligue des Champions : le drôle de match de Mile Svilar, acte II

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Le talentueux et très jeune gardien du Benfica a des débuts remarqués en C1. Héros malheureux lors du match aller contre Manchester, il a malencontreusement récidivé ce mardi lors du match retour.

Mile Svilar est présenté comme l’un des grands talents de demain. A 18 ans il entame sa première saison en professionnel, et ses débuts en Ligue des champions lors de la troisième journée contre Manchester avait été teintés de réussite mais surtout de malchance. Malheureusement pour lui, cela s’est encore reproduit mardi soir contre le même adversaire.







La malchance poursuit Svilar

Malgré son erreur de jeunesse sur l’ouverture du score de Rashford lors de la précédente journée, Svilar gardait encore les buts du Benfica lors du déplacement à Old Trafford. Entre ces deux matches de Ligue des Champions, il avait gardé avec brio les cages de son club, ne prenant qu’un seul but en deux rencontres.

Pour le déplacement à Manchester Mile Svilar avait sans doute à cœur de bien faire suite à la défaite du match aller. Le gardien belgo-serbe a une nouvelle fois montré pourquoi il était tant estimé, mais à nouveau la malchance l’a poursuivi. Sur une frappe de Matic, le ballon a heurté le poteau avant de rebondir sur son dos et entre dans ses cages. Une ouverture du score dont ne se remettront pas les Lisboètes qui prendront un second but sur pénalty dans le dernier quart d’heure.









Un pénalty arrêté et un record

Malgré cette ouverture du score sur laquelle il est impuissant, Svilar a encore montré son potentiel. A seulement 18 ans, il a su montrer sa maturité face aux attaquants mancuniens, comme lors du match aller. Sans lui le score aurait d’ailleurs pu être plus lourd. En plus de ses parades dans le jeu, après seulement 15 minutes, le gardien du Benfica a en effet détourné le pénalty de Martial.

Cet arrêt n’a rien d’anecdotique. En empêchant l’international tricolore d’ouvrir le score, Mile Svilar est devenu le plus jeune gardien de l’histoire de la Ligue des Champions à stopper un pénalty. Cela ne le consolera sans doute pas mais cette performance confirme que ses erreurs ou maladresses ne sont que des accidents, et que dans les années à venir, Svilar pourrait être l’un des meilleurs gardiens en activité.