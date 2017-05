Ligue des champions - Face à la Juventus, Monaco (Suivez la rencontre EN DIRECT)

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

AS Monaco / Juventus Turin (20h45) : L'ASM au pied du monstre piémontais





Monaco – Juventus, un duel d’extrêmes. Opposés en demi-finale de la Ligue des champions, mercredi soir à Louis-II, dix-neuf ans après leur dernier duel à ce stade de la compétition, les deux équipes vont offrir un véritable duel d’opposés : la deuxième meilleure attaque d’Europe (95 buts) va défier la meilleure défense de la compétition (2 buts encaissés). Kylian Mbappé, talent brut de 18 ans à peine, va se mesurer à Ginaluigi Buffon, 39 ans, l’un des plus grands gardiens de l’histoire du jeu à la longévité sans nulle pareille. Si tout oppose ces deux équipes, l’incertitude qui entoure cette seconde demi-finale la rend excitante.





Frustrée par cette même Juventus il y a deux années en quarts de finale (0-1, 0-0), la formation de Leonardo Jardim a complétement changé sa façon de procéder et de voir le jeu. D’une équipe de projection, elle est devenue une machine à jouer et marquer après une année de transition. Explosive en créant du jeu, toujours meurtrière en contre avec la vitesse de Thomas Lemar, Bernardo Silva et Kylian Mbappé, l’ASM s’est attirée une côte de popularité importante. Elle devra éviter la surenchère face à une machine à faire déjouer.





La Juventus, modèle de travail





En face d’elle, ce sera une montagne. Revenue à une défense à quatre, avec l’explosion d’Alex Sandro et l’arrivée de Daniel Alves, la Juventus a repensé son équipe depuis 2015 et sa dernière finale perdue à Berlin face au FC Barcelone (3-1). Exit Carlos Tevez, Alvaro Morata, Arturo Vidal et Paul Pogba, bonjour aux Paulo Dybala, Gonzlao Higuain, Sami Khedira, Miralem Pjanic, Juan Cuadrado et Mario Mandzukic.





A priori moins talentueuse que sa devancière, cette Vieille Dame a pourtant réussi à trouver l’équilibre cher à toutes les équipes de football et n’a jamais semblé aussi métamorphe. Sa double-confrontation face à un FC Barcelone en-deça de son vrai avait démontré trois choses : sa faculté de réalisme, son extrême solidité et sa propension à faire dejouer n’importe quel adversaire. En mode piano piano lors de la phase de groupes et en huitième de finale, la Juve a augmenté son niveau quand il l’a fallu : lors de l’arrivée du printemps. Battre et faire tomber cette Juve, placerait Monaco très très dans l’échelle du football européen. C’est le combat d’une vie.





AS MONACO / JUVENTUS TURIN EN DIRECT













Les compositions probables : Bakayoko devrait en être, Marchisio va remplacer Khedira





AS MONACO (4-4-2) - Entraîneur : Leonardo Jardim

Forfaits : Boschilia (genou), Carrillo (aine), N’Doram (choix technique)



















Juventus Turin (4-2-3-1) - Entraîneur : Massimiliano Allegri

Forfaits : Khedira (suspendu), Pjaca (genou), Rugani (jambe), De Ceglie (choix technique)













Infographies : Futhead.com





Ils ont dit





Leonardo Jardim (AS Monaco)

"Ce sera un gros match. Comme Buffon, je pense qu'on marquera chez eux. On a marqué trois fois à Dortmund, trois fois à City et deux fois à Tottenham. Mais la Juventus est très différente de Dortmund et City. Ces clubs ont un profil plus offensif et moins concentré sur la défense."

Massimiliano Allegri (Juventus Turin)

"J'espère que nous serons les premiers à faire tomber Monaco chez lui dans la compétition, cette saison. Cette équipe joue un football très direct et est bien différente de celle que nous avons croisée il y a deux ans."





(Source déclarations, conférence de presse: UEFA.com)





Les chiffres de la rencontre





AS Monaco





2 - L'ASM dispute sa deuxième demi-finale de Ligue des champions. La première remontait à 2004 lors de l'épopée de la génération Ludovic Giuly / Jérôme Rothen / Dado Prso. Les hommes de Didier Deschamps avaient battu Chelsea (3-1, 2-2) avant de s'incliner en finale.





6/7 - L'AS Monaco a remporté six de ses sept matches européens à domicile cette saison. Son seul accroc : le Bayer Leverkusen contre qui elle avait égalisé dans le temps additionnel (1-1).





1 - En quatre confrontations, Monaco n'a battu la Juventus qu'une seule fois : lors de la demi-finale retour de l'édition 1997/1998.





Juventus Turin





2/0 - C'est le nombre de buts encaissés par la Vieille Dame cette saison en Ligue des champions (par Lyon et Séville en phase de groupes). Elle n'a encaissé aucun but dans le jeu.