Ligue des champions / FC Barcelone - Valverde : "André Gomes a été courageux de dire ce qu'il ressentait"

LIGUE DES CHAMPIONS - Interrogé sur les déclarations d'André Gomes, qui a reconnu vivre une très mauvaise période, Ernesto Valverde, le technicien du FC Barcelone, a souligné la prise de parole de son joueur.

Valverde évoque André Gomes : "Nous sommes là pour aider"





Au Barça, tout le monde savait pour le mal-être d’André Gomes. C’est ce qu’a révélé Ernesto Valverde lors de son passage en conférence de presse, mardi, à la veille de la rencontre de Ligue des champions entre le FC Barcelone et Chelsea.





"Cela a été très brave de la part d’André de reconnaître ce qu’il ressentait. Et spécialement de manière publique", a précisé le technicien du Barça. "En tant qu’acteurs du football, on fait souvent attention de ne pas révéler nos doutes et nos faiblesses. C’était donc un acte très courageux."





Pour Valverde, la perte de confiance subie par l’international portugais fait partie de la norme. "Cela arrive à tout le monde. Il faut faire face et avancer. Ce n'est pas quelque chose de nouveau dans ma carrière et il est n’est pas le seul à avoir connu cela. C’est quelque chose que vous devez affronter et surmonter. Il s’agit d’aller de l’avant."





Quelle suite pour André Gomes ? Valverde a prévenu, il sera là pour l’aider. Il a d’ailleurs affirmé qu’une titularisation face à Chelsea serait possible. "Je connais mes joueurs. J’ai déjà parlé avec André à de nombreuses reprises sur de nombreux sujets. Un entraîneur est toujours là pour aider ses joueurs dans tous les secteurs. La première chose que doit faire un entraîneur c’est d’aider son équipe et d’avoir tous ses joueurs à 100%. Nous sommes là pour aider et nous allons aider."





"Si Gomes est au Barça, c'est qu'il en a les capacités"





Egalement interrogé au sujet d'André Gomes, Sergio Busquets a lui aussi reconnu que le vestiaire du Barça savait pour les problèmes rencontrés par le Portugais.





“Nous savions qu’il y avait quelque chose. C’est quelque chose de personnel. Tous ses coéquipiers ont toujours essayé de l’aider, de l’entourer et de le conseiller. Mais à la fin, c’est lui qui souffre. En tant que coéquipier, je pense que nous avons fait tout ce qu’il était possible de faire."





Le milieu de terrain du Barça a ensuite demandé au public catalan d'aider lui aussi Gomes à sa manière, en étant moins critique. “Les supporters doivent être plus positifs et l’aider. Si on veut faire quelque chose de signifiant, on se doit d’être unis. Nous allons l’aider depuis l’intérieur et je suis persuadé que les fans l’aideront également. Cela montre que nous sommes tous humains, même si on ne dirait qu’on vient de cette planète. S’il est au Barça, c’est qu’il en a les capacités."