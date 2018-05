Ligue des champions - Finale : la chanteuse Dua Lipa se produira lors de la cérémonie d'ouverture

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Depuis 2016, l'UEFA a décidé d'organiser une cérémonie d'ouverture avant la finale de la Ligue des champions. C'est ainsi qu'Andrea Bocelli avait interprété l'hymne de la Ligue des champions et Alicia Keys un de ses tubes planétaires. Et l'année dernière c'est le groupe Back Eyed Peas qui avait fait le show.



Dua Lipa à l'honneur

Et cette année, pour la finale qui se jouera le 26 mai prochain à Kiev, entre le Real Madrid et Liverpool, c'est Dua Lipa qui animera l'avant match. La chanteuse anglaise, d'origine kosovare, interprétera deux de ses tubes : IDGAF et New Rules.



[A VOIR AUSSI] L'interview de Dua Lipa, le nouveau phénomène musical dans Quotidien



"J'ai été très honorée que l'UEFA et Pepsi me proposent de me produire lors de la cérémonie d'ouverture de la finale de l'UEFA Champions League. C'est une occasion unique dans une vie. J'ai hâte de chanter devant les supporters et de participer à un événement aussi passionnant. Je prévois un show inoubliable !" a déclaré la chanteuse.