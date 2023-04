Ligue des champions - Le golazo de Cristiano Ronaldo contre Dortmund, le chef d'oeuvre de Bernard face à City, la déroute de Monaco à Porto, la volée parfaite de Mané avec Liverpool, les 33 buts de la soirée de mercredi (VIDEO)

Il y a deux Ronaldo cette saison. Le fantôme qui n'a marqué que deux buts en Liga et celui qui évolue en Ligue des champions. Un alien.

Auteur d'un but exceptionnel face au Borussia Dortmund, mercredi soir, le Portugais a ajouté un 9e but à sa collection lors de cette phase de groupes de la C1.

[⚽️ VIDEO BUT] 🏆 #RMABVB

💥 Enorme but de Cristiano Ronaldo pour le 2-0 !

💫 Un but à chaque journée de Ligue des Champions pour CR7 cette saison, nouveau record ! pic.twitter.com/7Sc7N4MCmH