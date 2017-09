Ligue des Champions : le groupe Parisien contre le Celtic

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Les Parisiens se déplacent sur la pelouse du Celtic Park ce mardi soir pour commencer leur saison européenne. Opposés aux champions d’Ecosse, le club d’Unai Emery a fait le plein de confiance avec 5 succès en autant de rencontres de championnat en Ligue 1. Si Neymar, Mbappé et Cavani seront bien présents, Paris ne sera cependant pas au complet.





Sans Di Maria ni Pastore

Unai Emery a retenu 20 joueurs pour le premier match de ligue de Champions dans le groupe B. Invaincus depuis le début de saison, les vice-champions de France vont commencer la Ligue des Champions avec son trio offensif Cavani Neymar et Mbappé. Mais les Argentins Javier Pastore et Angel Di Maria ne sont pas retenus pour le déplacement à Glasgow pour cause de blessure. A l’exception de ces deux sud-américains, l’entraîneur espagnol peut compter sur l’essentiel de son groupe :













Moussa Dembélé absent lui aussi

Côté Celtic, leur atout offensif numéro 1 sera aussi absent. Le Français Moussa Dembélé ne pourra pas affronter le PSG. Brendan Rodgers a mis fin au suspense qui entourait la présence ou non du joueur de 21 ans. S’il est remis de sa lésion musculaire, le numéro 10 du Celtic ne dispose pas de la condition physique nécessaire selon son entraîneur pour intégrer le groupe qui va défier les Parisiens.

Passés par les tours préliminaires, les Ecossais ont éliminés Rosenborg (0-0 et 0-1) puis le FC Astana (5-0, et 3-4). En Championnat, ils occupent la tête avec 4 succès et un nul avec 12 buts marqués pour 3 encaissés.