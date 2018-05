Ligue des Champions : Guardiola salue le travail de Zinédine Zidane

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

En deux ans et demi à la tête du Real Madrid, Zinédine Zidane s’est construit un palmarès que certains ne peuvent obtenir en toute une carrière. L’ancien numéro 10 des Bleus est même rentré dans l’histoire comme étant le premier entraîneur à remporter trois fois de suite la Ligue des Champions sous sa nouvelle formule. Cet exploit a été souligné par beaucoup tout comme Pep Guardiola ce mardi.





« Je tire mon chapeau au Real Madrid et à ce que le club a accompli »

Dans le cadre de la fête annuelle de la Fondation Johan Cruyff dont il est le dirigeant aux côtés de Carles Puyol, Xavi et Joan Laporta, Pep Guardiola a été interrogé sur la performance du Real Madrid en Ligue des Champions. Et le Catalan ne tarit pas d’éloges pour un club qui a été son rival du temps où il entraînait le FC Barcelone « C’est spectaculaire, je tire mon chapeau au Real Madrid et à ce que le club a accompli. Peu importe si c’est mérité ou non, parce que c’est très difficile de le faire. Le club a démontré sa qualité et nous tenterons de les empêcher de gagner une quatrième consécutive. Zidane a fait un travail spectaculaire. »





« Le Barça sera toujours le meilleur club du monde »

Même si Pep Guardiola est aujourd’hui l’entraîneur de Manchester City, il conserve une affection toute particulière pour le FC Barcelone. Malgré un nouvel échec des Blaugranas en Ligue des Champions et le départ d’Andres Iniesta au Japon, le coach des Citizens est certain que la philosophie de jeu du FC Barcelone n’est pas morte et que les Catalans vont continuer à avoir du succès : « Si le club continue à savoir ce qu’il veut faire et de quelle manière, il aura toutes les armes. Le football ne se termine pas avec deux ou trois joueurs. Le Barça sera toujours le meilleur club du monde, je ne pense pas que le club ait perdu son ADN. »

En plus de ces déclarations, l’entraîneur a été également catégorique sur les rumeurs faisant état d’un intérêt de City pour Isco, répondant simplement « non » à cette éventualité.