Ligue des champions / Heynckes : "Cristiano Ronaldo a une carrière unique"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Heynckes rend hommage à Zidane





Zinedine Zidane a un fan. Et pas n’importe lequel : Jupp Heynckes. Opposé au Français, mercredi soir, en demi-finale aller de Ligue des champions, le technicien du Bayern Munich a rendu un vibrant hommage à son jeune homologue.





"J'ai affronté de grands entraîneurs : Arrigo Sacchi, Marcelo Lippi… Ils étaient tous fantastiques. Je suis obligé de dire que je suis un grand admirateur de Zizou. Quand il était joueur il y a quelques années et aussi en tant qu’entraîneur."





Sorti de sa retraite pour aider le Bayern Munich à se remobiliser après un début de saison très moyen, l'Allemand a également souligné la qualité du travail effectué au Real Madrid depuis deux ans.





"J’aime la façon dont joue le Real Madrid depuis qu’il est entraîneur. J’aime comment il vit les rencontres de manière détachée et comment il les suit. Cela démontre que c’est une personne qui ne perd pas son temps à vouloir être populaire. C’est une personne qui observe les 90 minutes d’une rencontre avec tranquillité. C’est une impression que j’avais déjà de lui en tant que personne. C’est un entraîneur remarquable."

















Sur Cristiano Ronaldo





"Je respecte chaque équipe et chaque joueur. Par conséquence, je respecte également Cristiano. Jusqu’à maintenant, il a une carrière unique."

"Quand on prépare un match, on prend tout en compte, également le profil d’un joueur comme ça. Mais c’est l’équipe la plus homogène, et la plus optimisée, qui va gagner la Ligue des champions."

"Il ne faut pas oublier non plus que nous avons un joueur comme Robert Lewandowski qui a marqué 39 buts cette saison. Moi aussi, je pourrais demander qui sera en mesure de freiner Lewandowski ?"





Sur sa préférence entre Ronaldo et Lewandowski





"C’est une question qui ne pose pas pour les deux équipes. C’est dans la tête d’un journaliste, mais ce n’est pas un sujet important pour les deux clubs."

"Le Bayern est très content avec Robert Lewandowski. Il a une marqué énormément de buts. C’est un joueur très positif, qui a toujours eu du rendement, qui ne pense qu’au football et qui se sait se maintenir en forme. Je n’ai pas d’avis sur la question."



Sur sa méthode de travail





"Si on n’avait pas travaillé de manière concentrée, on n’aurait pas remporté la Bundesliga. J’aime le football, je le fais à 100%."





"Aujourd’hui, les choses sont comme elles sont, l’entraîneur est responsable, c’est lui qui prend les décisions. Tu dois savoir comment les joueurs fonctionnent, qu’il y ait une alchimie."





"Le plus important pour arriver enfinale, c’est d’avoir de bons joueurs et avec ces derniers d'avoir un bon collectif."





"Avant le début de la saison, et donc mon retour, j’avais dit que le vainqueur de la Ligue des champions serait l’équipe qui jouerait de la manière la plus homogène, qui est unie, qui lutte et qui fonctionne de manière disciplinée. On a montré ces qualités."





"Nous sommes dans la même forme que lors de la saison 2013 et on travaille de manière très dure en tant qu'équipe."