Ligue des champions - Impuissant face à la Juve et Higuain, Monaco devra croire au miracle (VIDEO)

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

AS Monaco / Juventus Turin 0-2

Buteur : Gonzalo Higuain (29e, 59e)



Monaco est tombé sur un os. Muselée par une Juventus Turin plus impitoyable que jamais, l’ASM s’est logiquement inclinée en demi-finale aller de C1 (0-2) et perdu une partie de ses espoirs de qualification pour la finale de Cardiff. Il faudra un miracle pour renverser la situation lors du match retour au Juventus Stadium mardi prochain. Seul l’espoir fait vivre.







C’est Gonzalo Higuain, formidablement assisté par un Daniel Alves sur un nuage, qui a inscrit les deux buts de la victoire de la Juve (29e, 59e), excellente gestionnaire d’une partie qu’elle a dominé tactiquement. Toujours imprenable en défense, la Vieille Dame a perpétué sa série de clean sheets lors de cette phase finale (5 matches de suite sans encaisser de but).





Mal entrée dans la rencontre, l’ASM a payé cher cette entame ratée et n’a réussi à donner que quelques frissons à Leonardo Bonucci et consorts au cours d’une soirée frustrante. Monaco a essayé, sur le tard, mais il a essayé. Quand le vaisseau Juventus a tangué, en plein milieu de la première période et au début du second acte, c’est Gianluigi Buffon qui a montré les poings. Infranchissable et sécurisant, le capitaine turinois a lui aussi été exceptionnel.





Les buts en vidéo : Alves et Higuain ont tout fait à l'ASM





1-0 (29e)













2-0 (59e)













Les chiffres de la rencontre





0 - Monaco n'avait plus été stérile à domicile, toutes compétitions confondues, depuis novembre 2015 et une défaite en phase de groupes de la Ligue Europa (0-2).

69 - La Juventus n'a plus encaissé de but en Ligue des champions depuis 69 tirs, série en cours.

5 - La Juventus est la deuxième équipe à préserver sa cage à zéro lors de cinq rencontres consécutives en phase finale de Ligue des champions. Le précurseur se nomme Arsenal : 6 matches sans prendre de but lors de la saison 2005/2006.













Ils ont dit





Leonardo Jardim (AS Monaco)



"Je pense que la Juventus est mieux entrée dans la rencontre. Ensuite nous avons récupéré la possession, c'était mieux dans le jeu mais je crois que l'efficacité a fait la différence ce soir. Nous avons eu le même nombre de situations et à la fin on se retrouve à 2-0 pour eux. Je veux néanmoins féliciter les joueurs qui ont montré une belle image du foot français."



Massimiliano Allegri (Juventus Turin)







"Je suis content de tous les joueurs. De Buffon qui s'est montré décisif dans les cages jusqu'à Higuain qui a inscrit un doublé. Nous avons fait un pas en avant mais nous n'oublions pas qu'il y a un match retour. Demain nous avons une journée de repos et samedi le derby face au Torino qui est très important pour les supporters."







La réaction des joueurs





Kylian Mbappé (AS Monaco)





























Bonus Téléfoot - Pjanic présente sa Juventus