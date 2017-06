Ligue des champions - Juventus-Real: Buffon face au défi de sa vie

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Qu'il remporte ou non la Ligue des champions ce samedi 3 juin avec la Juventus contre le Real Madrid, Gianluigi Buffon a déjà inscrit son nom dans le grand livre du football. Rarement un joueur a, à ce point, fait l'unanimité. A-t-on déjà beaucoup croisé de détracteurs de la légende italienne ?

Il peut effacer Maldini des tablettes



Mais pour que son histoire soit un peu plus grandiose, il manque une chose à "Gigi" Buffon : la Ligue des champions. Il n'est pas le seul dans ce cas. Après tout, Ronaldo, Pavel Nedved, Ruud van Nistelrooy, Zlatan Ibrahimovic, Lothar Matthäus ou encore Patrick Vieira et Diego Maradona n'ont jamais réussi à conquérir la C1 non plus. Peut-être que Gianluigi Buffon y parviendra ce samedi soir à Cardiff.

L'exploit serait grand. Non seulement, ce serait le premier sacre européen de la Juventus depuis 1996. Mais en plus, Buffon deviendrait le plus vieux vainqueur du trophée. Jusqu'à présent, ce titre officieux est la propriété d'un autre Italien : Paolo Maldini, qui avait 38 ans et 331 jours quand il remporta sa dernière C1 en 2007 avec l'AC Milan contre Liverpool, comme le rappelle l'UEFA. S'il s'impose face aux Merengue, le gardien s'emparera du titre de plus vieux vainqueur à l'âge de 39 ans et 126 jours.

Une malédiction à exorciser



Cette Ligue des champions ne sera pas le clap de fin pour Gianluigi Buffon, qui veut pousser jusqu'en 2018 et une dernière Coupe du monde avec l'Italie. Mais ce serait un superbe couronnement. A deux reprises, la coupe aux grandes oreilles s'est refusée au Turinois. La dernière fois, c'était en 2015, contre un FC Barcelone injouable (3-1).

La première fois, c'était le 28 mai 2003, à Old Trafford, face à l'AC Milan. Buffon réalisa quelques miracles, en détournant notamment les tirs au but de Clarence Seedorf Kakhaber Kaladze, mais cela ne suffi pas pour empêcher la Juve de s'incliner (0-0, 3 tab à 2).

Le seul titre majeur qui lui manque en club

Peu de lignes sont incomplètes dans l'épais palmarès de "Gigi" Buffon. En clubs, il a remporté tout ce qui était possible sauf la Ligue des champions : la Coupe de l'UEFA (ancienne version de la Ligue Europa) avec Parme en 1999, la Serie A à huit reprises avec la Juve, plusieurs Coupes et Supercoupes d'Italie avec Parme et la Juve, le championnat de Serie B avec la Juve.

Avec la Squadra Azzurra, Gianluigi Buffon a atteint le sommet avec la Coupe du monde en 2006. Vainqueur de l'Euro Espoirs en 1996, il manqua l'Euro 2000 (où l'Italie fut finaliste) pour cause de blessure. Il fut bien présent en 2012, mais la sélection italienne s'inclina lourdement en finale face à l'Espagne (4-0). En Coupe des Condéférations, Buffon accrocha une 3e place en 2013.

A titre personnel, le Bianconeri a décroché une 2e place au Ballon d'Or 2006, le titre de meilleur gardien du Mondial 2006, le titre de meilleur gardien du monde/de l'UEFA à plusieurs reprises, le titre de meilleur joueur de l'UEFA en 2003... Il a aussi fait partie d'innombrables équipes-types.

En résumé, au rayon des titres majeurs, il ne manque à Gianluigi Buffon qu'un Euro et qu'une Ligue des champions. Ce deuxième trophée sera peut-être enfin dans son armoire ce samedi, dans la nuit de Cardiff...