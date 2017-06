Ligue des champions - Juventus-Real: les compositions probables

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

La Juventus et le Real Madrid s'affrontent ce samedi 3 juin en finale de la Ligue des champions à Cardiff. La piste aux étoiles est grandiose, avec deux équipes de top niveau et des joueurs fabuleux de chaque côté. Découvrez les compositions probables.

C'est le remake de 1998. Il y a 19 ans, le Real Madrid remportait la Ligue des champions en domptant la Juventus en finale (1-0, but de Predrag Mijatovic). A l'époque, Zinedine Zidane portait le maillot des Turinois. Depuis, le temps a passé. Le Français est parti au Real Madrid en 2001, a conquis la C1 un an plus tard, et est devenu entraîneur n°1 des Merengue début 2016. Deux ans après avoir gagné la Ligue des champions 2014 en tant qu'adjoint, "ZZ" a récidivé en 2016. Cette année, il tentera de conserver son titre, ce qu'aucun coach n'a fait depuis 1989 et 1990 avec Arrigo Sacchi à l'AC Milan.

Juve : l'artillerie lourde de sortie

La Juventus n'entend pas laisser échapper la coupe aux grandes oreilles une nouvelle fois. Depuis le sacre de 1996, la Vieille Dame a toujours échoué : en 1997 contre le Borussia Dortmund, en 1998 contre le Real Madrid donc, en 2003 contre l'AC Milan et en 2015 contre le FC Barcelone. Massimiliano Allegri et les siens veulent mettre un terme à cette finale, et ils en ont les moyens.

Les Bianconeri pourront compter sur leur organisation spéciale en 3-4-3 avec deux défenseurs chargés d'animer les côtés et leur arrière-garde qui a muselé le Barça en quarts. L'expérience et le talent sont là avec les trentenaires Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alves... Devant, la triplette composée du serial buteur Higuain, du talentueux Dybala et de la gâchette Mandzukic a de quoi faire peur. Et gare à l'activité de Khedira et aux coups de patte de Pjanic.

Real : Bale sur le banc... avec Zidane fils ?

Côté Real, Zinedine Zidane peut compter sur tout son groupe, y compris Bale. Le Gallois ne devrait, sauf énorme surprise, pas débuter cette rencontre chez lui, à Cardiff, après des semaines sur le flanc à cause d'une blessure au mollet. Isco, brillant pendant son absence, le remplacera en attaque. Marquer n'est pas sa fonction première, mais Ramos sera à surveiller comme le lait sur le feu par la Vieille Dame, car le défenseur aime marquer lors des finales (deux buts en deux finales gagnées).

Varane l'accompagnera en défense centrale plutôt que Pepe, avec Carvajal et l'indispensable Marcelo. Le milieu de terrain en losange reste le même que celui aligné par "ZZ" ces dernières semaines lors des grands rendez-vous : Casemiro en sentinelle, Kroos et Modric à la manoeuvre et donc Isco en soutien des attaquants Ronaldo et Benzema. A noter que sur le banc, on pourrait peut-être retrouver... Enzo Zidane. L'entraîneur Zinedine a convoqué son fils aîné, 22 ans, dans le groupe des 25 joueurs pour le voyage eu pays de Galles. Reste à savoir s'il sera dans les 18.