Ligue des champions - Juventus-Real: s'ils s'imposent, les Turinois auront droit à une Ferrari !

Remporter la Ligue des champions est un rêve pour des millions de footballeurs et de fans de football. Ce samedi 3 juin 2017, un club et ses innombrables fans dans le monde vont exulter en gravant leur nom au palmarès de la plus prestigieuses des compétitions européens : ce sera soit la Juventus, soit le Real Madrid.

Une C1 = une prime + une jolie voiture

En soi, la perspective de brandir la coupe aux grandes oreilles au pays de Galles est déjà bien assez exaltante pour qui a le virus du ballon rond. Mais si les Bianconeri avaient besoin d'un soupçon de motivation supplémentaire, peut-être que la promesse de leur président fera l'affaire.

C'est Daniel Alves qui a lâché cette information vendredi, en conférence de presse. Le latéral droit brésilien a confié : "Le président nous a promis une Ferrari. J'espère qu'il tiendra parole." Rien que ça ! Andrea Agnelli, le boss de la Juve, a donc l'intention de payer à chacun de ses joueurs un bolide d'une très haute valeur s'ils ramènent à la Vieille Dame une 3e Ligue des champions, après celle de 1985 (marquée par le drame du Heysel) et celle de 1996.

En plus des habituelles primes prévues contractuellement en cas de victoire, la Juventus va peut-être devoir mettre sérieusement la main à la poche pour récompenser ses joueurs... à moins que le Real, dans sa quête de Duodécima, n'évite tout calcul aux Turinois en remportant la Ligue des champions ?

La presse catalane à fond pour la Juve (et contre le Real)

Ferrari ou pas, les hommes de Massimiliano Allegri peuvent en tout cas compter sur leurs nombreux supporters, y compris en Espagne. Car si le Real est très soutenu dans son pays, il y a une région où on souhaite plutôt un succès turinois : la Catalogne. Les principaux titres de presse catalans sont unanimes : Mundo Deportivo et Sport, les deux quotidiens sportifs proches du FC Barcelone, sont à 100% derrière la Juve.

Le premier titre en Une "Forza Alves", avec une photo de Daniel Alves vêtu pour moitié du maillot du Barça (son club de 2008 à 2016) et pour moitié du maillot de la Vieille Dame (son club depuis l'été dernier). Sport est plus clair encore avec son titre "Forza Juve !", accompagné d'une photo montrant Gianluigi Buffon conquérant et Cristiano Ronaldo tête basse.

Sans surprise, la presse madrilène est bien plus élogieuse avec les Merengue. Marca publie en une une immense horloge représentant les 11 victoires du Real et la possible 12e ce samedi avec le titre "L'heure du champion". AS mise aussi le chiffre 11 : plusieurs anciennes gloires prennent la pose (Christian Karembeu, Raul, Roberto Carlos, Luis Figo, Zinedine Zidane, Predrag Mijatovic, Michel Salgado et Clarence Seedorf) avec le titre "De 11, nous allons passer à 12".