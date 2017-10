Ligue des Champions : Kane est-il meilleur que Ronaldo ?

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Le choc de ce mardi soir entre le Real Madrid et Tottenham est aussi l’opposition entre deux grands buteurs, Harry Kane et Cristiano Ronaldo. Ce match sera l’occasion de comparer ces deux goleadors.

Après seulement deux journées de Ligue des Champions, Kane et Ronaldo occupent les premières places au classement des buteurs avec 5 réalisations pour l’Anglais et 4 pour le Portugais. Ce mardi, il est fort à parier que les défenses respectives de leurs clubs auront fort à faire à face à deux attaquants en très grande forme.





Harry Kane, le serial buteur

Vice-Champions d’Angleterre la saison dernière, Tottenham a enfin sa chance d'aller loin en Ligue des Champions cette année. Et les Spurs le doivent en grande partie à Harry Kane auteur d’un doublé et d’un triplé contre le Borussia Dortmund et l'Apoel Nicosie. Depuis début septembre, l’attaquant de 24 ans a joué 11 matchespour un total de 15 buts toutes compétitions confondues!

Régulier dans ses performances, Kane sera l’atout clé pour les Spurs contre le Real, comme le soulignait Zinédine zidane en conférence de presse d'avant match lundi : « C'est un joueur fondamental de Tottenham, il est très bon dans tous les aspects, mais là où il est le meilleur, c'est qu'il a toujours en tête de marquer. Il marque à chaque fois qu'il tente quelque chose. Il prend toujours l'espace, c'est un joueur très complet. »









Ronaldo, Monsieur Ligue des Champions

Le Portugais retrouve sa compétition favorite ce mardi contre le club Anglais. Son début de saison a été gêné par sa suspension en Liga, et il lui a fallu attendre ce week-end pour enfin ouvrir son compteur but en championnat. Mais en dehors d’Espagne, Cristiano Ronaldo reste Cristiano Ronaldo : sur les 6 rencontres jouées (hors Liga), le Ballon d’Or a inscrit 9 buts, 4 en Ligue des champions (deux doublés), 1 en Supercoupe d’Espagne, et 4 en sélection.

Privé de Bale mais avec Benzema, Ronaldo sera l’atout offensif numéro 1 des Champions d’Europe. Le numéro 7 merengue reste d’ailleurs sur une très belle performance dans la Coupe aux grandes oreilles : sur ses 7 dernières apparitions dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe, il a marqué lors de 6 matches pour un total de 14 buts ! Hugo Lloris aura probablement fort à faire ce mardi.