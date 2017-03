Ligue des champions - L'arbitre de Barça / PSG (6-1) ne sera pas suspendu

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Aleksander Čeferin, le président de l’UEFA, a indiqué mercredi depuis Estoril, que Deniz Ayketin, l’arbitre de la rencontre de Ligue des champions entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain (6-1), ne sera pas suspendu.

Barça - PSG, clap de fin. En marge d’un congrès sur le football (Football Talks 2017) qui s’est tenu dans la ville d’Estoril mercredi, Aleksander Čeferin, le président de l’UEFA, a indiqué de manière définitive que Deniz Ayketin, l’arbitre de la rencontre entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain (6-1), ne sera pas suspendu à posteriori de ce huitième de finale retour et ce malgré les erreurs d’arbitrage pointées par la direction du PSG.

La lettre du PSG n'a rien changé

"Nous ne suspendrons pas l'arbitre de ce match, on ne suspend pas les arbitres", a déclaré mercredi le président de l'UEFA depuis le Portugal. "Quand quelque chose ne s'est pas bien passé, nous en discutons, mais il n'est pas question de suspendre. C'est comme si vous suspendiez ou bannissiez le joueur qui a manqué un pénalty, il va juste sur le banc s'il manque beaucoup de pénaltys."

La direction du Paris Saint-Germain avait envoyé un courrier à l’instance du football européen le 14 mars dernier afin de déplorer "un arbitrage défaillant" de l’Allemand Deniz Ayketin à Barcelone lors du huitième de finale retour de C1 disputé à Barcelone et remporté par le Barça sur le score de 6-1. Dans ce courrier, écrit en collaboration avec d’anciens arbitres internationaux, le PSG avait listé entre dix et quinze erreurs flagrantes et dénoncé une accumulation de mauvaises décisions.