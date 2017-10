Ligue des Champions : l’AS Monaco au pied du rocher

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Les demi-finalistes de la dernière saison de ligue des champions vont devoir hausser leur niveau de jeu ce mardi soir. Opposés au Besiktas, l’équipe de Leonardo Jardim va tenter de décrocher sa première victoire en Coupe d'Europe. La tâche sera dure face aux Turcs, victorieux lors de leurs 2 premières rencontres.









Une victoire et tout repart ?

La tendance n’est pas bonne pour l’AS Monaco. Le club reste sur trois matches sans succès, avec une défaite contre Lyon qui suivait un nul à domicile contre Montpellier Au Stade Louis II, Thomas Lemar et ses partenaires sont moins flamboyants, comme en témoigne le revers contre le FC Porto (0-3) lors de leur dernière apparition en Ligue des Champions.

Alors quel sera le visage des Monégasques ce mardi ? Les trois points leur permettraient de se relancer dans la course aux places qualificatives. Surtout que la victoire reste possible face à Besiktas qui n’est pas non plus dans sa meilleure période, le club restant sur une défaite et un nul en championnat. C’est peut-être le meilleur moment pour le club du Rocher de faire tomber l’équipe stambouliote.













Lemar et Falcao seront-ils suffisants ?

Si Besiktas a pris 6 points sur 6, les deux rencontres contre le FC Porto et le RB Leipzig ont été très serrées. Certes au final Babel et Talisca (2 buts chacun en 2 journées) ont permis au club de l’emporter, mais un chiffre témoigne de leur difficulté dans ses deux matches. En deuxième période contre le FC Porto les Turcs n’ont tiré que 3 fois, et contre les Allemands après la pause, ils n’ont effectué qu’une frappe !





Monaco pourrait donc profiter de la baisse physique évidente du Besiktas en seconde mi-temps. D’autant plus que niveau fraicheur, ils pourront compter sur Falcao qui n’a pas joué en Ligue 1 ce week-end. Avec 12 réalisations en Ligue 1, le Colombien est sur un nuage, et il pourrait enfin débloquer son compteur but en Coupe d’Europe ce mardi. Le constat est le même pour Thomas Lemar, éblouissant en sélection, mais qui n’a pas encore marqué avec les Champions de France cette saison. Déjà auteur de deux passes décisives (contre l’OM et le DFCO) la rencontre contre le Besiktas est l’occasion parfaite pour le joueur de 21 ans de s’illustrer à nouveau. Et pour Monaco de se relancer dans la course à la qualification.