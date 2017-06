Ligue des champions: l'infernal Cristiano Ronaldo a encore tout écrasé

Par Nicolas BAMBA | Ecrit pour TF1 |

Le verdict est attendu dans environ 6 mois, mais le suspense est sans doute déjà éteint : Cristiano Ronaldo va remporter le prochain Ballon d'Or, son 5e personnel, à égalité avec Lionel Messi. On voit mal ce qui pourrait empêcher le Portugais de s'offrir une 5e fois cette récompense, après sa prestation XXL en finale de la Ligue des champions samedi à Cardiff.

Il fait tomber de nouveaux records

Le Real Madrid a battu la Juventus au Principality Stadium (4-1) grâce à un super Ronaldo notamment. CR7 a allumé la première mèche en ouvrant le score (18e). Puis, il a assommé la Vieille Dame en inscrivant le but du KO (64e). C'est sans surprise que l'UEFA lui a décerné le prix d'Homme du match.



C'est la première fois qu'un joueur trouve le chemin des filets dans trois finales différentes (en 2008 avec Manchester United, en 2014 avec le Real Madrid, et donc en 2017). Cristiano Ronaldo devance désormais son coéquipier Sergio Ramos (2014 et 2016), son ancien coéquipier Raul (2000 et 2002), ainsi que les Barcelonais Samuel Eto'o (2006 et 2009) et Lionel Messi (2009 et 2011). Un doublé en finale est une performance rare : l'UEFA rappelle que dans l'époque moderne de la compétition (c'est-à-dire après 1993), seuls Daniele Massaro (AC Milan 1994), Karl-Heinz Riedle (Borussia Dortmund 1997), Hernan Crespo (AC Milan 2005), Filippo Inzaghi (AC Milan 2007) et Diego Milito (Inter Milan 2010) l'ont fait.

Il se rapproche d'Alfredo Di Stéfano et de Ferenc Puskas

Devancé par Lionel Messi au classement des buteurs de la C1 cette année avant la finale, Cristiano Ronaldo s'est emparé du titre de meilleur buteur grâce à son doublé. C'est la 6e fois qu'il termine meilleur marqueur, un record. Cette saison, le Madrilène a planté à 12 reprises. A noter sur 10 de ses 12 buts ont été marqués à partir des quarts de finale...

Autre performance : Ronaldo en est désormais à 4 buts en finales de Ligue des champions. Il surpasse d'illustres chasseurs comme Eusébio, Gerd Müller et Hector Rial. Seuls les illustres Madrilènes Alfredo Di Stéfano et Ferenc Puskas (7 buts) ont fait mieux.

Peut-il rejoindre Maldini, puis Gento ?



Cristiano Ronaldo n'a connu qu'un revers en finale de la Ligue des champions : c'était en 2009, avec Manchester United contre le FC Barcelone. A part cet accroc, chaque qualification en finale s'est soldée par un nouveau trophée. CR7 en est à 4 Ligues des champions. Il rejoint notamment quatre Barcelonais (Andrés Iniesta, Lionel Messi, Gerard Piqué et Xavi) et le Néerlandais Clarence Seedorf au palmarès.

Devant lui, il n'y a plus grand monde. Il reste les légendes madrilènes présentes lors du quintuplé des années 1950 (dont Alfredo Di Stéfano), ainsi que les Milanais Alessandro Costacurta et Paolo Maldini (5 titres). Tout en haut, trône l'ex-Merengue Francisco Gento (6 titres). Ce record paraît loin. Mais ces 14 dernières années nous ont appris quelque chose : avec Cristiano Ronaldo, il n'y a pas de limite.